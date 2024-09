L’Université de Tunis El Manar et le CORP organisent une formation gratuite en Soft Skills et Techniques de Recherche d’Emploi

L’Université de Tunis El Manar propose en partenariat avec le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP), la deuxième édition du Salon de l’Emploi CORP WORKY ), prévu le 08 novembre 2024 à l’ENIT, et lance en parallèle ce programme de Formation gratuit en Soft Skills et Techniques de Recherche d’Emploi.

Cette formation s’insère dans le cadre du salon de l’emploi “CORP Worky” organisé par le département CORP de l’AHK Tunisie. Il offre l’opportunité aux chercheurs d’emploi, dont les jeunes diplômés, de participer à une formation axée sur l’emploi et les compétences personnelles et la possibilité de décrocher un job qui correspond à leurs profils.

Pour participer à cette formation et afin de rencontrer des entreprises qui souhaitent recruter, il suffit de remplir le formulaire d’inscription (concernant la formation) via ce lien :

https://corptn.limesurvey.net/697914?lang=fr

Tekiano avec communiqué