Météo en Tunisie : ciel nuageux, risque de pluies et orages

La Météo en Tunisie affiche un ciel nuageux avec risque de pluies et orages, mercredi 04 septembre 2024. Le ciel sera densément nuageux, l’après-midi, sur les régions Ouest avec l’apparition des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois abondantes et des chutes de grêle dans des endroits limités.

Ces pluies concerneront progressivement certaines régions Est du Nord et du Centre et localement la région de Sfax, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud puis il s’oriente vers le secteur Ouest au Nord et au centre, faible à modéré puis il sera fort prés des côtes Est, dépassant provisoirement 80 km/h lors de l’apparition des nuages orageux. La mer sera calme à peu agitée au Nord et agitée dans le reste des côtes.

Les températures seront généralement plus élevées que les moyennes normales, dont les maximales oscillent entre 31 et 36 degrés dans les régions côtières du Nord et dans les hauteurs Ouest. Elles varieront entre 37 et 42 degrés dans le reste des régions et atteindront 44 degrés dans le Sud ouest avec l’apparition de vent de sirocco.