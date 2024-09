Match Tunisie vs Madagascar : où regarder le match des qualifications à la CAN 2025 du 5 septembre?

Le Match Tunisie vs Madagascar se joue jeudi 5 septembre 2024 dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations, CAN 2025 prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Match Tunisie vs Madagascar est prévu à partir de 20h00 au stade de Radès.

La Tunisie figure dans le groupe A qui comprend Madagascar, Gambia et les Comores. L’Algérie (groupe E) affronteront le même jour et à la même heure l’équipe de la Guinée Équatoriale dans le cadre de cette première journée des qualifications. La phase de groupes des qualifications pour la prochaine CAN 2025) a débuté le 04 septembre pour se poursuivre jusqu’au 19 novembre 2024.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Madagascar en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre, beIN Sports ar 5 et beIN Sports fr 1. Le lien streaming du Match Tunisie vs Madagascar est accessible sur le site de beinconnect.

