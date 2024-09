Dream City 2024 à Aubervilliers : Une escale artistique incontournable au festival d’Automne

Le festival Dream City poursuit son voyage en 2024 avec une nouvelle escale à Aubervilliers, du 20 au 28 septembre. Invité par le Festival d’Automne et en partenariat avec le Théâtre de La Commune, Dream City s’apprête à transformer cette ville en un véritable terrain d’expression artistique.

Après avoir fait vibrer Bruxelles en avril à l’invitation du Kanal-Centre Pompidou, Dream City se prépare à faire de même à Aubervilliers. Ce festival itinérant, qui suit les rêves et les voix de ses artistes, investira les lieux emblématiques de la ville pour offrir au public une expérience culturelle unique.

Au programme de cette édition, une dizaine de créations signées par des artistes internationaux. Ces œuvres, profondément enracinées dans leurs réalités urbaines locales, seront dévoilées à travers une diversité de disciplines : théâtre, danse, performances, musique, arts visuels, et bien plus encore. Le public pourra également participer à des rencontres, des conférences, des parcours sonores, et même à des soirées clubbing chorégraphiées avec DJ sets.

Parmi les performances attendues on trouve des spectacles de danse avec Selma & Sofiane Ouissi, Losing it avec Samaa Wakim & Samar Haddad King, Libya Radouan Mriziga et un autre intitulé Sous Influence. De la musique avec Benjemy DJ Set et Alsarah & The Nubatones et une conférence sous le titre La Tunisie dans la tourmente des populismes.

Dream City à Aubervilliers ne se contente pas de présenter des spectacles ; il tisse des liens entre les communautés, fait résonner les histoires locales et propose une cartographie des sensibilités contemporaines. Ce rendez-vous artistique, en collaboration avec le Festival d’Automne, promet de faire vibrer Aubervilliers en septembre, en faisant de la ville un carrefour de créativité et de partage.

Pour plus d’informations sur le programme de Dream City 2024 à Aubervilliers, consultez la page de l’association L’Art Rue.

Tekiano