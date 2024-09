Exposition Salammbô, de Flaubert à Carthage du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025 au Bardo

L’exposition Salammbô, de Flaubert à Carthage, dédiée au roman de Flaubert “Salammbô” est prévue du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025 au Musée du Bardo. Centrant son propos sur ce chef-d’œuvre de la littérature moderne, l’exposition “Salammbô. De Flaubert à Carthage” nous plonge au cœur d’un tourbillon d’images et de sensations qui révèle sa portée considérable sur les arts et les représentations, mais aussi son héritage dans l’histoire de la Méditerranée.

En faisant dialoguer littérature, peinture, sculpture, photographie, arts de la scène, cinéma, et archéologie, l’exposition explore l’actualité d’un ouvrage hors normes et illustre la qualité des liens culturels qui unissent les deux rives de la Méditerranée, souligne l’institut français de Tunisie qui ramène cette exposition à Tunis.

Cette exposition est le fruit de la collaboration entre la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, le Mucem et l’Institut National du Patrimoine de Tunisie, elle a été présentée au Musée des Beaux-Arts de Rouen en 2021, puis au Mucem à Marseille en 2022. Elle est aujourd’hui accueillie par Tunis et le Musée national du Bardo, en partenariat avec l’Institut français de Tunisie.

A travers cette exposition, le mythe de Salammbô est ravivé dans le pays même où il puise sa source. L’ancienne Carthage et son faubourg Mégara ont inspiré Flaubert, dont le roman a suscité jusqu’à nos jours, comme par un retour de balancier, de multiples créations plastiques en Tunisie et en France.

La première phrase de “Salammbô”, roman de Flaubert publié en 1862, a été pour des générations de lecteurs l’élément déclencheur d’une expérience unique. L’attraction fatale entre Salammbô, prêtresse de Tanit, et Mathô, chef des mercenaires révoltés, mais aussi l’opulente Carthage et ses invincibles murailles, les éléphants incendiés et les lions crucifiés ; tout, dans ce roman stupéfiant, était propice à enflammer les imaginaires.

L’exposition s’accompagne d’une programmation culturelle : concert, lectures musicales, ateliers créatifs, atelier d’écriture, expérience en réalité virtuelle, conférence et de rencontres professionnelles et scientifiques, dont le programme sera dévoilé ultérieurement.

L’exposition est portée par l’Institut National du Patrimoine (INP) à Tunis, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (RMM), et la Métropole Rouen Normandie et l’Institut français de Tunisie, avec le soutien du Ministère de la Culture français, du Ministère des Affaires culturelles tunisien, et en partenariat avec Sybel, Digit-S, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

