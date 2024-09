Marathon Ultra Mirage El Djérid 2024 : 8e édition du 26 au 28 septembre au coeur du désert tunisien

Le Marathon Ultra Mirage El Djérid est prévu pour sa 8e édition du 26 au 28 septembre 2024 en plein désert tunisien. Cette compétition d’envergure accueillera 360 participants venus de 22 pays, prêts à relever le défi sur des parcours de 50 km et 100 km. Cette édition se distingue par la participation d’un nombre record de coureurs internationaux, une augmentation de 15 % par rapport à 2023, dépassant pour la première fois celui des participants tunisiens.

Ce marathon acquiert une importance considérable de part sa contribution à renforcer la position du pays en tant que destination privilégiée pour le sport, le tourisme et la culture, indique Amir Belkacem, président du comité d’organisation.

Sur les 360 marathoniens inscrits au Marathon Ultra Mirage El Djérid 2024, 296 sont des hommes et 64 des femmes, avec une forte représentation étrangère représentant 64 % des participants.

Le marathon tunisien offre des récompenses attractives, avec 1500 euros pour le vainqueur de chaque course, 750 euros pour le deuxième et 350 euros pour le troisième. Cette initiative vise à attirer les meilleurs athlètes et à promouvoir l’événement à l’international.

La sécurité des participants est également une priorité pour les organisateurs. Tous les coureurs seront équipés de balises GSM pour le parcours de 50 km et de balises satellite pour le parcours de 100 km, avec un bouton de détresse en cas d’urgence. Ces dispositifs permettront un suivi en temps réel, accessible via une application mobile et sur PC, offrant une transparence inédite sur l’événement.

Le Marathon Ultra Mirage El Djérid, qui se déroule chaque année dans la région d’El Djérid, est reconnu pour son parcours sablonneux et technique, sous une chaleur pouvant atteindre 40°C. Cet événement est non seulement un test d’endurance physique, mais aussi une célébration de la détermination et de la persévérance dans un cadre unique.

