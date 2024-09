Météo en Tunisie : orages locaux et températures élevées

La Météo en Tunisie indique que le temps, sera nuageux dans le sud avec l’apparition de nuages orageux locaux accompagnés de pluies, vendredi 06 septembre 2024, dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Des cellules orageuses pluvieuses apparaîtront l’après-midi sur les hauteurs occidentales du nord et du centre, touchant localement les régions orientales du nord en fin de journée.

Le vent soufflera du secteur sud, faible à modéré, puis se renforcera relativement près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, atteignant plus de 70 km/h lors de l’apparition des nuages orageux.

La mer sera généralement agitée, devenant ensuite houleuse au nord et dans le golfe de Hammamet, et peu agitée sur le reste des côtes, selon l‘institut national de météorologie.

Les températures maximales varieront entre 32 et 36 degrés près des côtes orientales et sur les hauteurs occidentales, et entre 37 et 41 degrés dans le reste des régions.