Film Aicha de Mehdi Barsaoui sacré meilleur film méditerranéen à la Mostra de venise 2024 (Palmarès)

Le film Aicha de Mehdi Barsaoui a été nommé sacré meilleur film méditerranéen à la Mostra de venise 2024 et ce toutes sections confondues. Ce prix est octroyé par la prestigieuse académie des beaux-arts de Venise informe l’équipe du film.

L’académie salue le travail sur l’esthétique effectué dans le cadre du film Aicha : “Pour une prise de conscience de l’identité et des consciences sortant de l’ordinaire, la photographie révèle les juxtapositions contrastées dans lesquelles le protagoniste principal trouve des dimensions imprévues du monde, naviguant joyeusement dans le labyrinthe standardisé des côtes, dirigeant un navire vers une maturité sans précédent et fièrement prolifique, annonçant avec enthousiasme une nouvelle ère de beauté”…, lit-on sur la page facebook du film Aicha.

Rappelons que ce deuxième opus de Mehdi M. Barsaoui après le long-métrage “Un Fils”, réunit les acteurs Fatma Sfar, Nidhal saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed. Il relate l’histoire de Aya coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie à Tunis. Cependant, sa nouvelle identité est compromise lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière…

La 81ème édition de la Mostra de Venise a été clôturée dans la soirée du samedi 07 septembre 2024. Le Lion d’or du meilleur film a été remporté par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar pour son film “La Chambre d’à côté”.

Palmarès de la Mostra de Venise 2024 :

Lion d’Or : La Chambre d’à côté, de Pedro Almodovar

Lion d’Argent / Grand prix du jury : Vermiglio de Maura Delpero

Lion d’Argent du Meilleur réalisateur : Brady Corbet pour The Brutalist

Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Nicole Kidman pour Babygirl

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Vincent Lindon pour Jouer avec le feu

Prix du meilleur scénario : Murilo Hauser et Heitor Lorega pour I’m Still Here

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Paul Kircher pour Leurs enfants après eux

Prix spécial du jury : April de Dea Kulumbegashvili

Tekiano