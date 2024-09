La Tunisie termine 27e aux Jeux Paralympiques 2024 à Paris : Sacrée performance pour nos champions!

La Tunisie termine 27e aux jeux paralympiques 2024 à Paris avec 11 breloques; 5 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Les parathlètes tunisiens nous ont fait vivre plein d’émotions tout au long de ces jeux exceptionnels qui se sont clôturés dans la nuit du dimanche 08 septembre 2024 dans la capitale parisienne.

L’hymne national Tunisien a retentit au coeur de la capitale française pour saluer la l’exploit du coureur Tunisien Wajdi Boukhili qui a remporté l’épreuve du marathon, dimanche matin en réalisant un temps de 2:22:05 devançant l’Espagnol, Laso Swarez (2:24:02) et le Marocain, El Amin Chentouf (2:24:35). Revivez ces beaux moments, partagés par le comité national paralympique Tunisien :

Wajdi Boukhili a ainsi offert à la Tunisie sa 5e médaille d’or des jeux. De son côté, l’autre représentant tunisien au marathon, Hatem Nasrallah s’est contenté de la 5e place après avoir parcouru la distance en 2:27:58.

La veille, samedi 07 septembre, l’athlète Amenallah Tissaoui a décroché la 4ème médaille d’or pour la Tunisie dans l’épreuve du 1500 mètres (T38) des Jeux Paralympiques de Paris avec un chrono de 4:12:91.

Les 11 médailles remportées pour la Tunisie sont obtenues grâce aux efforts des parathlètes dans les épreuves suivantes:

– Raoua Tlili : 2 médailles d’or (lancer du poids/F40 et lancer du disque/F40)

– Marwa Brahmi : 1 médailles d’or (massue/F32),

– Amenallah Tissaoui : 1 médailles d’or (1500m/T38) ,

– Wajdi Boukhili : 1 médailles d’or (marathon/T12),

– Ahmed Ben Moslah : 1 médaille d’argent(lancer du poids/F37),

– Rouay Jebabli : 1 médaille d’argent(1500 m/ T12),

– Walid Ktila: 1 médaille d’argent (100m /T34),

– Rouay Jebabli : 1 médaille de Bronze(400m Hommes/T12),

– Amen Allah Tissaoui : 1 médaille de Bronze(400m /T37),

– Raja Jebali:1 médaille de Bronze (lancer de poids (F40).

A l’issue des jeux paralympiques Paris 2024, l’Algérie est le pays arabe et africain le plus titré des jeux avec 11 médailles, 6 en or et 5 en bronze suivi de la Tunisie selon le tableau des médailles.

L’Algérie se trouve à la 25ème place mondiale alors que la Tunisie se trouve à la 27ème place mondiale. Merci à nos champions Tunisiens et rendez-vous en 2028 à Los Angeles, aux États-Unis, pour vivre à nouveau le plein de sensations fortes!

S.B.