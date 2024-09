Samsung dévoile ses innovations à la 100e conférence IFA et montre la puissance de l’IA

Samsung a pris la scène de l’IFA Berlin (Internationale Funkausstellung Berlin) pour célébrer 100 ans d’innovation et partager la vision « IA pour Tous ». L’objectif est de rendre l’IA accessible à encore plus de personnes.

L’IA pour Tous a été illustrée par des présentations telles que « L’IA rencontre le monde » et « L’IA vous rencontre ». Les intervenants ont montré le rôle crucial que l’IA peut jouer pour améliorer la qualité de vie en fournissant aux utilisateurs les bons outils.

« Depuis notre présentation à l’IFA l’année dernière, les discussions sur l’IA et son rôle dans nos vies ont considérablement augmenté », déclare Benjamin Braun, Chief Marketing Officer chez Samsung Europe. « Nous sommes fiers de rendre l’IA plus accessible et compréhensible. Nous montrons comment elle peut simplifier la vie plutôt que de la compliquer. Nous croyons que l’IA doit apporter un coup de main en répondant aux besoins et du monde qui les entoure. Nos produits guidés par l’IA permettent aux gens de se concentrer davantage sur ce qui leur importe vraiment. »

IA pour Tous

L’IA pour Tous concerne divers produits IA, des appareils mobiles et électroménagers aux systèmes de divertissement à domicile. Samsung prévoit que d’ici la fin de 2024, pas moins de 200 millions de dispositifs Galaxy IA seront entre les mains des utilisateurs. Les fonctionnalités IA de Samsung soutiennent la vie des consommateurs et aident la planète.

L’écosystème SmartThings en pleine expansion joue un rôle central à cet égard. Il connecte plus de 500 millions d’appareils entre eux et offre une commande à distance transparente pour tous les produits IA de Samsung. Qu’il s’agisse d’allumer ou d’éteindre le chauffage, de gérer les appareils, que les utilisateurs soient à la maison ou non, ou de contrôler les téléviseurs Samsung.

Il n’a jamais été aussi facile pour les gens d’utiliser la puissance de l’IA pour adapter le monde qui les entoure. Avec les produits guidés par l’IA de Samsung, les utilisateurs peuvent améliorer leur quotidien, que ce soit en matière de durabilité, de créativité ou de contact avec leurs proches.

Cependant, seulement 15 % de la population disent comprendre pleinement comment l’IA peut être appliquée dans la vie quotidienne. En même temps, 66 % d’entre nous cherchent des moyens de créer plus de temps. Cela montre comment l’IA de Samsung peut apporter quelque chose aux gens et pourquoi l’IA est destinée à tous.

La dernière mise à niveau du système d’exploitation One UI, version 6.1.1, est lancée après l’IFA et crée les fonctions d’intelligence artificielle des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, telles que Live Translate et Circle To Search, également disponibles sur les Galaxy S24, Z Fold5 et Flip5.

Avec le déploiement de One UI 6.1.1, diverses nouvelles applications seront disponibles avec plus de possibilités pour la créativité et la connexion. Avec Sketch to Image, les utilisateurs peuvent visualiser leurs idées en créant un dessin qui est ensuite transformé en une image. Portrait Studio stimule la créativité en aidant les utilisateurs à créer un avatar personnalisé pour une utilisation en ligne.

IA pour vous

Samsung veut que l’IA améliore la vie quotidienne avec des divertissements personnalisés. Lors de l’IFA 2024, Samsung a lancé les projecteurs The Premiere 7 et 9, le Galaxy Book5 Pro 360 et le Galaxy Book4 Edge 15 pouces, tous des produits qui aident les utilisateurs à se concentrer sur ce qui leur importe.

Les projecteurs laser avancés The Premiere 9 et The Premiere 7 offrent une résolution 4K exceptionnelle et un son immersif sur des écrans allant jusqu’à 130 pouces. Ils intègrent des technologies guidées par l’IA, notamment l’Upscaling, qui améliore le contenu à une qualité 4K, et le Vision Booster, qui ajuste la luminosité et le contraste pour une image optimale dans différentes conditions de lumière. Ces projecteurs transforment les salons en cinémas maison de premier ordre.

Le Galaxy Book5 Pro 360, développé en collaboration avec Intel, combine l’expertise PC d’Intel avec l’héritage mobile de Samsung. Avec le nouveau processeur Intel® Core Ultra et le Galaxy IA, la productivité et la connectivité sont portées à un niveau supérieur. Grâce à l’optimisation par l’IA et à une batterie qui dure toute la journée, les utilisateurs peuvent travailler plus efficacement. Les graphismes et écrans améliorés offrent une expérience de divertissement haut de gamme.

L’ultra-fin Galaxy Book4 Edge 15 pouces, fabriqué en collaboration avec Qualcomm et Microsoft, est alimenté par le processeur Snapdragon® X Plus, offrant de hautes performances et une longue durée de vie de la batterie. La technologie NPU avancée offre des capacités IA de premier ordre et combine les fonctionnalités Microsoft Copilot+ avec Galaxy IA. Cet appareil portable permet plus de créativité et de connexion sur un écran vibrant de 15 pouces.

Sur la scène de l’IFA, les dernières innovations pour les téléviseurs Samsung ont également été présentées. Depuis 2015, Tizen OS fonctionne sur des centaines de millions de téléviseurs intelligents, transformant ainsi notre façon de regarder la télévision. Les téléviseurs AI 2024 de Samsung recevront des mises à niveau du système d’exploitation Tizen pendant sept ans, selon les spécifications matérielles. Ainsi, les utilisateurs continueront à profiter des dernières innovations et d’une meilleure connectivité.

Les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K AI offrent désormais une expérience visuelle améliorée grâce aux processeurs NQ 8 AI Gen 3, dotés de 512 réseaux neuronaux – huit fois plus qu’auparavant. Cela garantit des images nettes, un son exceptionnel et l’affichage le plus fluide jamais proposé.

Lors de l’IFA, de nouveaux partenariats pour The Frame et Art Store ont également été annoncés, notamment une collection exclusive de 12 œuvres d’art du surréaliste belge René Magritte. Ces collaborations apportent des œuvres d’art uniques dans les foyers, transformant l’environnement quotidien des utilisateurs en un espace magique.

Samsung facilite également l’utilisation de ses appareils Bespoke AI avec des améliorations du contrôle vocal via les mises à jour de Bixby. La dernière version de Bixby comprend plusieurs commandes dans une seule phrase, peut se souvenir du contexte et fournir des réponses personnalisées, même pour des questions relatives aux produits. Cela permet aux utilisateurs d’exprimer leurs besoins plus facilement et de manière plus naturelle.

De plus, Samsung offre davantage de contrôle et d’accessibilité. Par exemple, certaines machines à laver et réfrigérateurs sont équipés d’une fonction d’ouverture automatique des portes, que l’on peut activer par une simple touche ou en disant simplement : “Ouvre la porte du réfrigérateur”, sans avoir besoin d’ajouter “Bonjour Bixby”.

L’IA pour le monde

Sur la scène de l’IFA, Samsung a annoncé que la machine lave-linge-séchant Bespoke AI est maintenant déployée dans toute l’Europe. Cette machine tout-en-un est la solution parfaite pour ceux qui cherchent à économiser de l’espace. Cet appareil intelligent lave et sèche en un seul programme. Il ne se contente pas de répondre aux exigences énergétiques d’un label A, mais les dépasse même de 20 % . Le cycle combiné de lavage et de séchage a également une classification A . Grâce à la technologie de pompe à chaleur avancée, les vêtements sont séchés rapidement, avec soin et efficacité, même à des températures plus basses.

L’écosystème SmartThings contribue à l’efficacité énergétique en apportant de nombreux petits changements simultanément. Par exemple, avec le mode « SmartThings Away », les utilisateurs n’ont plus à se soucier d’oublier d’éteindre une lampe ou la télévision lorsqu’ils s’en vont. Des capteurs détectent l’absence de personnes dans la pièce et éteignent ensuite les appareils.

Avec les appareils Bespoke AI, il est également possible de réaliser des économies d’énergie grâce à l’Optimal Scheduling en Charging. Cela permet de retarder le démarrage d’une lessive ou la recharge afin d’éviter les heures de pointe.

Visitez la Newsroom Samsung pour plus d’informations sur les produits mentionnés dans ce communiqué de presse.

Samsung est présent à l’IFA du 6 au 10 septembre dans le City Cube à Berlin.

Communiqué