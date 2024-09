Tunisair ajoute quatre vols entre Tunis et Tozeur en prévision de la saison touristique hivernale

Tunisair Express, filiale du transporteur national Tunisair, chargée des liaisons intérieures a annoncé, lundi, la mise en place de quatre vols supplémentaires entre Tunis et Tozeur, afin de favoriser la réussite de la saison touristique 2024/2025 dans la région.

En effet, la compagnie a programmé deux vols supplémentaires chaque vendredi, à partir 20 septembre et deux vols chaque mardi, à partir du 29 octobre 2024, pour atteindre ainsi huit vols hebdomadaires sur la ligne Tunis/Tozeur et Tozeur/Tunis, comme suit : mardi (2 vols), jeudi (2 vols), vendredi (2 vols) et dimanche (2 vols).

La saison touristique hivernale dans le gouvernorat de Tozeur, coïncide généralement avec la fin du mois de septembre. Plusieurs événements sont programmés dont la première édition du festival international du tourisme oasien et saharien qui se tiendra, au mois de décembre, à Tozeur, et le marathon Ultra Mirage El Djérid qui sera marqué par la participation, du 26 au 28 septembre, de pas moins de 360 personnes de 22 pays.