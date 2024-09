iPhone 16 , AirPods 4, Apple Watch Series 10 : les nouveautés dévoilées au Keynote Apple 2024

Toutes les nouveautés de la firme de Cupertino ont été dévoilées lors du Keynote Apple 2024 qui s’est déroulée dans la soirée du lundi 9 septembre. Ce rendez-vous spécial rentrée, tant attendu des fans d’Apple, a été suivi en live streaming sur la chaine Youtube et la vidéo a cumulé plus de 22 millions de vues en moins de 24 heures.

La principale annonce de ce Keynote Apple fut le nouveau iPhone 16, ses déclinaisons et ses principales caractéristiques en plus de la présentation de la nouvelle génération d’Apple Watch et des AirPods.

Tim Cook a inauguré ce keynote directement de l’Apple Park : “Aujourd’hui nous allons parler de l’Apple Watch, des AirPods, de l’iPhone et de leur impact significatif sur notre quotidien. Leurs technologies avancées et l’intégration parfaite entre matériel, logiciel et services créent des expériences puissantes et intuitives pour garder forme, contact, booster la productivité et se divertir.” a-t-il dit.

Un nouveau système d’IA personnelle Apple Intelligence, a été présenté, intégrant des modèles génératifs pour offrir une expérience utilisateur plus personnalisée sur l’iPhone, l’iPad et le Mac. Ce système fonctionne de manière sécurisée, sans collecter de données personnelles, grâce à la technologie ‘Private Cloud Compute’ qui permet un traitement local sur les appareils.

l’Apple Watch Series 10, avec son grand écran et le design le plus fin à ce jour

La première annonce concerne l’Apple Watch Series 10. La nouvelle #AppleWatch10 se présente comme étant plus légère et plus fine, avec un écran OLED plus grand aux bords arrondis pour une lecture améliorée. Disponible en noir intense, cette montre intelligente est un accessoire idéal pour suivre sa santé, elle se distingue surtout par sa capacité à détecter l’apnée du sommeil.

L’écran, aussi grand que celui de l’Apple Watch Ultra, permet de voir plus de texte, facilitant ainsi l’écriture de vos messages, comme on nous l’assure. Elle est dotée d’un verre renforcé Ion-X, bien plus résistant que les écrans classiques. De plus, la petite dalle OLED offre des performances accrues avec des couleurs encore plus éclatantes. Elle se charge en tout juste 30 minutes.

AirPods 4 : un design raffiné avec une meilleure qualité sonore et USB-C

Le design des AirPods 4 combinera des éléments des AirPods 3 et AirPods Pro 2, avec des tiges plus courtes et un profil affiné pour un meilleur confort, tout en conservant la finition blanche emblématique. Il n’y aura probablement pas d’embouts en silicone, maintenant la configuration non scellée.

Deux versions sont prévues : une classique et une avec réduction de bruit active, cette dernière étant plus coûteuse. Les commandes tactiles pour le volume seront présentes, et la qualité sonore améliorée grâce à l’EQ adaptatif et la puce H2. Les deux modèles adopteront un port de recharge USB-C.

Quatre modèles d’iPhone 16 dévoilés

L’iPhone 16 se distingue comme un smartphone haut de gamme, combinant performances puissantes, innovations en photographie et intelligence artificielle, tout en conservant le design élégant emblématique d’Apple.

Il est équipé de la puce A18 Bionic, offrant des performances rapides et efficaces, permettant une gestion fluide des applications et des jeux. L’appareil dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces, offrant une résolution élevée et une qualité d’image exceptionnelle, avec une protection contre les chocs et les traces de doigts.

L’iPhone 16 est proposé avec 8 Go de RAM et des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, et 512 Go. La Caméra frontale est de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/1.9, idéale pour des selfies de haute qualité et la caméra arrière se présente avec un système de caméra quadruple avec un capteur principal de 48 mégapixels et un moteur Photon pour un traitement d’image amélioré, particulièrement en faible luminosité.

Quatre modèles d’iPhone 16 ont été dévoilées : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Ces appareils sont équipés de la nouvelle puce A18 et d’un bouton Action permettant un contrôle amélioré de la caméra.

Les prix de l’iPhone 16 commencent à 799 dollars et sont disponibles à partir du 20 septembre 2024.

