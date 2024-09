Le nouveau réfrigérateur combiné de LG disponible en Tunisie

LG Electronics annonce le lancement de son dernier modèle de réfrigérateur à congélateur inférieur, réfrigérateur combiné, sur le marché tunisien. Ce réfrigérateur de pointe combine une technologie avancée, un design élégant et des fonctionnalités innovantes, établissant une nouvelle norme pour les ménages modernes en Tunisie.

Révolutionner la technologie de la réfrigération

Dans le cadre de l’engagement continu de LG à fournir des appareils électroménagers de qualité supérieure, le réfrigérateur combiné est conçu pour améliorer la commodité et l’efficacité. Équipé du compresseur Smart Inverter de LG, le réfrigérateur optimise la consommation d’énergie, assurant jusqu’à 32% d’économies d’énergie. Le compresseur assure également un fonctionnement silencieux, ce qui en fait un appareil parfait pour les ménages qui apprécient à la fois la performance et la tranquillité d’esprit.

Caractéristiques principales du réfrigérateur combiné

– Compresseur Smart Inverter : Efficacité énergétique et durabilité avec une garantie de 10 ans.

– Capacité de 341 litres : Espace de stockage suffisant pour tous les besoins de la maison, idéal pour les familles.

– Multi Air Flow : assure une réfrigération uniforme dans tout le réfrigérateur, pour que les aliments restent frais plus longtemps.

– Door Cooling+ : Des évents supplémentaires situés dans la porte pour assurer un refroidissement plus rapide et uniforme.

– Smart Diagnosis™ Technology : Permet aux utilisateurs de résoudre rapidement tout problème lié au réfrigérateur à l’aide d’une application pour smartphone, réduisant ainsi le besoin de visites d’entretien.

– Finition argent platine : Un look premium qui s’intègre parfaitement dans les cuisines modernes.

– Porte réversible : L’orientation de la porte est personnalisable pour s’adapter à différents agencements de cuisine, offrant ainsi une plus grande flexibilité d’installation.

Une adaptation parfaite aux consommateurs tunisiens

Le réfrigérateur combiné de LG a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du marché tunisien. Avec sa porte réversible et sa conception sans dégagement, il offre des options d’installation polyvalentes, même dans les petits espaces de cuisine. En outre, la technologie Door Cooling+ offre un système de refroidissement cohérent et plus rapide, idéal pour le climat chaud de la Tunisie, garantissant que les aliments restent frais plus longtemps.

Grâce à ses caractéristiques innovantes, à son design supérieur et à l’accent mis sur l’efficacité énergétique, LG continue d’ouvrir la voie à l’innovation en matière d’appareils électroménagers, améliorant ainsi la vie quotidienne des consommateurs.

Le réfrigérateur combiné sera disponible chez les principaux détaillants en Tunisie à partir du 15 septembre 2024.

Tekiano avec communiqué