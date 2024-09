Une éclipse partielle de lune attendue mercredi 18 septembre 2024 et visible en Tunisie

Une éclipse partielle de lune est prévue mercredi 18 septembre 2024 et sera visible en Tunisie (à l’aube) et dans certaines parties du monde dont notamment dans les pays de l’Amérique du Nord et du Sud et dans quelques pays d’Afrique, d’Europe et de l’Océan atlantique, a déclaré à la TAP le responsable des espaces scientifiques à la Cité des sciences Naoufel Maaouia.

Cette éclipse se produit pour la deuxième fois au cours de cette année en Tunisie et se prolongera durant 1 heure. Elle débutera à 3h 15 et prendra fin à 4 h15 et sera visible à l’oeil nu. A cette occasion, la cité des sciences à Tunis organise à partir de mercredi 11 septembre courant des ateliers scientifiques et didactiques durant une semaine sur l’éclipse lunaire partielle.

Par ailleurs, des ateliers scientifiques se tiendront quotidiennement jusqu’au 17 septembre courant avec une moyenne de deux ateliers par jour destinés au grand public et aux élèves intéressés par les phénomènes astronomiques.

L’éclipse partielle de lune sera diffusée en direct à partir de 2h du matin sur la page de la Cité des sciences à Tunis, alors que les amateurs des phénomènes astronomiques seront accueillis au siège de la cité pour s’informer en direct des différentes phases de l’éclipse.

Tekiano avec TAP