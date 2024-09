Foire Internationale du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie en octobre au Parc des exposition du Kram

La Foire Internationale du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie ou la 2ème édition de l’événement Printemps Du Café Tunisie est prévue du 1er au 5 octobre 2024, au Parc des expositions au Kram.

La foire se présente comme un événement réunissant tous les acteurs du secteur. C’est un salon qui invite les professionnels, les particuliers ainsi que les passionnés du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie. Il sera marqué par la participation de 12 000 visiteurs professionnels et particuliers ainsi que des passionnés.

Le Salon vise à réunir les acteurs nationaux et internationaux des secteurs en question pour favoriser les échanges et créer une expérience propice au développement de relations d’affaires fructueuses, lit-on sur le portail de l’événement.

En effet, la foire permettra d’élargir les secteurs d’activités à l’échelle industrielle et de familiariser le grand public avec le savoir-faire des Baristas professionnels et des grands chefs de la pâtisserie.

Il permettra, également, de donner une visibilité aux entreprises, de leur permettre de rencontrer les intervenants nationaux et internationaux actifs dans l’écosystème, de découvrir les nouvelles techniques dans le monde du café, de la pâtisserie et de la boulangerie et de présenter les nouveaux produits et les concepts innovants.

Au programme figurent une journée réservée aux propriétaires de coffee shops, de salons de thé, de cafétérias, de responsables de chaînes d’hôtellerie-restauration et à tous les acteurs les plus influents du monde du café qui permettra de discuter des problématiques du secteur et d’identifier des solutions pour répondre aux besoins des rencontres B2B ciblées avec les décideurs.

Des torréfacteurs de café, des exportateurs et des importateurs de café, des décorateurs, des formateurs en pâtisserie et boulangerie seront au rendez-vous. Des formations seront assurées par les experts du secteur, en plus de workshops dédiés aux entreprises, outre des ateliers pratiques animés par des experts.

Ils seront présents également, des acteurs dans les domaines des Équipements de café, des Produits dérivés de café, des pâtisseries et des chaînes de restauration, de l’hôtellerie et de boulangerie, de l’impression et du packaging, de l’industrie agroalimentaire, de biscuiterie et de confiserie.