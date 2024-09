Le film Excursion de Una Gunjak projeté en Tunisie : une tournée de projections-débats prévue

Le film Excursion de Una Gunjak est projeté dès le 11 septembre en Tunisie. A l’occasion, la réalisatrice bosnienne Una Gunjak sera parmi nous pour rencontrer le public tunisien à l’occasion d’une tournée de projections-débats.

Excursion est un film dramatique d’une durée de 1h30min. Le long-métrage est une production de Bosnie-herzégovine, France, Croatie, Serbie, Norvège et Qatar. Il est projeté en VostFr et distribué par HAKKA Distribution en Tunisie.

Synopsis du film Excursion : À Sarajevo, Iman, une adolescente en quête de reconnaissance, affirme lors d’un “action ou vérité” entre collégiens avoir fait l’amour pour la première fois. Prisonnière de son propre mensonge, elle invente une grossesse et devient le centre d’une controverse qui échappe à tout contrôle.

Bande-annonce EXCURSION de Una Gunjak:

L’association ECHOS Cinématographiques organise un Masterclass de la réalisatrice bosnienne Una Gunjak en conversation avec le réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia, à l’occasion de la sortie du film EXCURSION au cinémadart.

Dates de la tournée de projections-débats en présence de la réalisatrice Una Gunjak:

Una Gunjak est née et a grandi à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Elle a étudié en Italie et au Royaume-Uni où elle a obtenu une maîtrise en montage à la National Film and TV School (NFTS). Elle a déjà réalisé deux courts-métrages, SALAMAT FROM GERMANY (2017) et THE CHICKEN (2014 ).

Tout en continuant à travailler comme monteuse, Una se concentre actuellement sur l’écriture et la réalisation. EXCURSION marque ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage et a ouvert le Concorso Cineasti del presente, le 4 août 2023.

Le premier opus de Una Gunjak Excursion a remporté la mention spéciale au Festival du film de Locarno 2023.

