Le Smartphone pliable en trois Huawei Mate XT , présenté un jour après l’annonce de l’iPhone 16

Le Smartphone pliable en trois Huawei Mate XT , a été présenté par le géant chinois le lendemain du Keynote Apple 2024, soit tout juste après l’annoncé de l’iPhone 16. Huawei repousse les limites de l’innovation dans le secteur des smartphones avec son Mate XT qui marque une étape significative dans l’évolution des téléphones pliables dotés d’un design novateur avec des caractéristiques haut de gamme.

Ce premier téléphone pliable en trois au monde se présente avec un design élégant et une finition rouge et dorée, visant une clientèle premium. Son pliage en trois permet une compacité accrue tout en offrant un écran plus grand lorsqu’il est déplié.

Le Huawei Mate XT est conçu pour être léger et mince, facilitant son transport. Il atteint, une fois entièrement étendu, une largeur de 26 centimètres, l’équivalent d’une tablette, et pèse 298 grammes.

Il dispose d’un écran LTPO OLED tri-pliable de 10,2 pouces avec une résolution de 2232 x 3184 pixels. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience utilisateur fluide. En mode plié, il propose également un écran de couverture de 6,4 pouces et un écran secondaire de 7,9 pouces.

Concernant ses processeur et mémoire, il est équipé du Kirin 9010, un chipset performant, et propose jusqu’à 16 Go de RAM avec des options de stockage interne de 256 Go, 512 Go, et 1 To. Il n’y a pas de possibilité d’extension de mémoire via carte. Il fonctionne sous HarmonyOS 4.2, optimisé pour tirer parti de ses caractéristiques pliable.

Le Mate XT est doté d’un système de caméra arrière triple comprenant un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif périscopique de 12 MP avec un zoom optique de 5,5x et un ultra grand-angle de 12 MP. Pour les selfies, il utilise un capteur de 8 MP.

Le Huawei Mate XT sera mis en vente à partir du 20 septembre 2024. Les préinscriptions ont déjà attiré plus de trois millions d’utilisateurs. Cependant, il est intéressant de mentionner qu’il est proposé à un prix de plus de 2.500 euros, soit plus de trois fois le prix de l’iPhone 16.

I.D.