Météo en Tunisie : nuages passagers, mer agitée

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers, mercredi 11 septembre 2024, sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront plus denses sur l’extrême Nord avec des pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent est de secteur Nord-ouest au Nord et au Centre et de secteur Sud à l’Est. Il soufflera fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée au Nord et agitée dans le reste des côtes.

Les températures seront relativement stationnaires. Les maximales seront comprises entre 25 et 31 degrés au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières de l’Est et entre 31 et 35 degrés dans le reste des régions.