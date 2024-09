Les Jeudis du Cinéma de retour pour un nouveau cycle à la cité de la culture et The Dot

Les Jeudis du Cinéma organisés par le Groupement Professionnel de l’Industrie Cinématographique de la CONECT sont de retour au Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) de la cité de la culture de Tunis et The Dot pour un nouveau cycle.

Le cycle de rencontres, qui traite de l’interaction entre économie et culture vers un nouvel écosystème cinématographique, est programmé sur trois sessions les 12, 19, et 26 septembre 2024.

Il donne pour objectif d’analyser en profondeur les répercussions économiques et culturelles de la réforme structurelle en cours, dans le but de bâtir un écosystème cinématographique résilient et innovant en Tunisie.

Le Groupement Professionnel de l’Industrie Cinématographique de la CONECT commence ce cycle avec un atelier de réflexion intitulé : “Cinémathèque Tunisienne : des priorités pour une nouvelle impulsion”, qui se tiendra le jeudi 12 septembre 2024 à la salle Tahar Chériaa, au Centre National du Cinéma et de l’Image – CNCI (Cité de la Culture).

Cet atelier vise à repenser les enjeux et les perspectives de la Cinémathèque Tunisienne à travers les thématiques suivantes :

1. Redéfinition des missions à la lumière de la réforme envisagée.

2. Lignes de financements pour préserver la mémoire audiovisuelle.

3. Plan de gouvernance pour l’autonomie.

4. Impact culturel régional sur le marché et l’évolution du parc de salles.

5. Modalités de sauvegarde et de valorisation des archives.

Les deux prochains ateliers traiteront des thèmes de la “Spécificité des festivals de cinéma dans la promotion de l’attractivité territoriale” et le”Développement du système de formation aux métiers du cinéma et renforcement de la capacité opérationnelle du secteur” respectivement les 19 septembre à la salle Tahar-Chériaa de la cité de la culture et le 26 septembre sis l’espace The Dot au Lac 1.

