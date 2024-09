MENA ROCK Festival est un événement dédié aux musiques rock alternatives en Tunisie et qui invite des groupes de rock locaux et internationaux à se produire à Tunis durant deux jours, vendredi 13 et samedi 14 septembre 2024.

Les fans du genre sont invités à vivre une expérience festivalière immersive en reprenant les codes des festivals européens : 2 jours de concerts qui seront animés par 9 groupes venus de France, Turquie, Algérie et Tunisie.

Parmi les groupes et artistes qui marqueront leur présence à MENA ROCK Festival, ce projet culturel qui ambitionne de dynamiser le tourisme musical en Tunisie, on trouve Dj Mike Rock, Charcoal, Ashen, The Old Wave, Hemlyn et plein d’autres. Line up du festival :

Les billets des concerts de Mena Rock Festival sont disponibles pour la vente en ligne sur le site menarockift.tunis.events et les concerts se déroulent au siège de l’Institut Français de Tunisie, avenue de Paris à Tunis.

Les billets donnent accès à une série de Master classes ouvertes à tous : professionnels, passionnés, fans et curieux, informent les organisateurs du festival. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook MENA ROCK Festival .

Tekiano

Lire aussi:

Hemlyn, du Rock tribal, soufi et engagé, made in Tunisia a fait vibrer la scène de Carthage 2018