Ons Jabeur se dote d’un magnifique logo signé eL Seed (vidéo)

eL Seed est un artiste tunisien contemporain parmi les plus connus à travers le monde. Ces oeuvres, particulièrement celles faites dans la rue, mettent à l’honneur la calligraphie arabe et subliment des supports divers allant des murs, aux ponts en passant par les sculptures et les vêtements.

Son art constitue un langage visuel unique inspiré par la tradition de la calligraphie et l’énergie de l’art urbain. Son travail se caractérise par des couches complexes de couleurs, de symboles et de lettres qui transmettent des messages universels sur la coexistence, la paix et la liberté.