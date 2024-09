Stade Olympique d’El Menzah : Une collaboration Sino-Tunisienne prometteuse pour le moderniser

Le Stade olympique d’El Menzah est au cœur d’une initiative ambitieuse visant à moderniser et améliorer ses infrastructures. Lors d’une réunion de travail qui s’est tenue mercredi, la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfarani Zenzri, a rencontré l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Tunis, Wan Li, ainsi que sa délégation.

Cette rencontre a permis d’examiner les propositions chinoises pour le projet d’aménagement du stade, un symbole important du sport en Tunisie.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la coopération sino-tunisienne, renforcée par la récente visite du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, en Chine, où il a participé au Sommet sino-africain à Pékin, du 3 au 5 septembre 2024.

La ministre Sarra Zaâfrani Zenzri a insisté sur la nécessité d’une coordination quotidienne entre les différents départements impliqués pour surmonter les obstacles et garantir le succès de ce projet. Elle a souligné le partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie, exprimant son désir de développer cette collaboration et d’explorer de nouvelles opportunités qui bénéficieront aux deux nations.

De son côté, l’ambassadeur chinois, Wan Li, a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre cette coopération et d’élever le niveau des relations bilatérales. Cette initiative représente non seulement un progrès pour le Stade d’El Menzah, mais également un pas vers le renforcement des liens entre la Tunisie et la Chine dans divers domaines, y compris l’infrastructure, l’économie et le sport.

