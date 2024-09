Dhafer L’Abidine s’apprête à commencer le tournage de son nouveau film “Sofia”

Dhafer L’Abidine s’apprête à tourner son nouveau film “Sofia’. L’acteur et réalisateur tunisien a annoncé lors d’une conférence de presse organisée au 32BIS, le Centre des Arts Contemporains à Tunis, qu’il s’apprête à débuter le tournage de son troisième long-métrage.

Dhafer L’Abidine précise qu’il a écrit le scénario du film Sofia et compte le réaliser et le produire à l’instar de son long-métrage ‘Ghodwa’ sorti en 2021 et le film ‘To My Son’ sorti en 2023, s’inscrivant ainsi dans une approche créative ambitieuse.

“Sofia” est présenté comme un drame intense, explorant des thèmes sociaux profonds qui résonnent avec la réalité contemporaine. Le film sera tourné en arabe et en anglais, entre la Tunisie et le Royaume-Uni, réunissant ainsi un casting international d’acteurs tunisiens et britanniques.

Synopsis du film Sofia: Hicham un Tunisien en situation irrégulière au Royaume-Uni revient au pays. Sa femme Emily et leur fille Sofia le rejoignent en Tunisie, cinq ans après son expulsion. La famille s’embarque dans un voyage qui explorera des thèmes liés aux relations humaines et aux tensions sociales.

A l’affiche du film “Sofia” on trouve l’acteur Qais Al-Sitti, acteur tuniso-allemand ayant fait ses preuves sur Netflix, Hiba Abouk, actrice d’origine tunisienne très en vue en Espagne, Jessica Brown Findlay, connue pour son rôle dans “Downton Abbey”, Alex Macqueen, acteur britannique ayant brillé dans “Peaky Blinders” et “Black Mirror”.

Dhafer L’Abidine a exprimé lors de la conférence de presse, sa reconnaissance pour la confiance renouvelé dans ses projets et sa gratitude envers ses sponsors, parmi lesquels figurent Double A Productions, GAC MOTOR, LILAS et WARDA, soulignant l’importance du soutien du secteur privé pour le développement du cinéma en Tunisie.

Par ailleurs, l’acteur tunisien a annoncé qu’il sera à l’affiche de la saison 2 de la série télévisée “Finding Ola” de Hind Sabry avec laquelle il avait collaboré dans d’autres oeuvres égyptiennes, comme “Vertigo” (2012) et “Halawet El Donia” (2017). La saison 2 de Finding Ola sera bientôt diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

L’acteur est également à l’affiche d’un film, All Before You, de la réalisatrice et scénariste palestinienne Annemarie Jacir qui aborde une phase importante de l’histoire de la Palestine et ses Territoires Occupés..

Le tournage du film Sofia de Dhafer L’Abidine sera lancé le 14 septembre 2024 en Tunisie, commençant par la Médina de Tunis, le village pittoresque de Sidi Bou Saïd, en banlieue nord, et la ville de Hammam-Lif dans la banlieue sud de Tunis. L’équipe partira par la suite direction le Royaume-Uni.

