Journées Européennes des Langues 2024 en Tunisie : la diversité Linguistique à l’honneur (programme)

Les Journées Européennes des Langues (JEL) 2024 en Tunisie se déroulent du 26 au 28 septembre et mettent à l’honneur la diversité Linguistique et l’interculturalité. Ces journées sont célébrées depuis 2001 et sont organisées par EUNIC Tunisie (réseau d’instituts culturels européens), le Conseil de l’Europe, et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie.

Cette édition 2024 se tiendra sous le thème « Les langues pour la paix », avec pour objectif de promouvoir la diversité linguistique et d’encourager l’apprentissage des langues étrangères pour favoriser la paix et la compréhension interculturelle.

L’ouverture officielle aura lieu à la Cité des Sciences à Tunis le 26 septembre, en présence de personnalités importantes, dont Gianfranco Bochicchio, chef de la section politique de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, et Pilar Morales Fernández-Shaw, cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe à Tunis.

Programme des Journées Européennes des Langues 2024 en Tunisie

Le programme des JEL a été officiellement dévoilé par Rajae Essefiani, déléguée générale Wallonie-Bruxelles et présidente du réseau EUNIC Tunisie, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis.

Les JEL s’adresse à tous : élèves, étudiants, enseignants et toute personne désireuse de découvrir les activités des différents instituts culturels présents en Tunisie et les invite à participer aux événements suivants:

1. Séminaire et tables rondes sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage des langues : L’un des moments forts des Journées Européennes des Langues 2024 sera un séminaire consacré à « L’impact de l’intelligence artificielle sur l’enseignement des langues », jeudi 26 septembre à la cité des sciences.

Il sera suivi de deux tables rondes portant sur les enjeux, perspectives et bonnes pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage des langues étrangères à l’ère de l’IA. Ces discussions incluront des représentants des ambassades européennes et des centres culturels en Tunisie, ainsi que des experts de plusieurs pays participants.

2. Speak-Dating à l’Institut Français de Tunisie:

Le vendredi 27 septembre, un événement de « speak-dating » se tiendra à l’Institut Français de Tunisie (IFT). Cette activité unique offrira aux participants l’opportunité de pratiquer diverses langues à travers des discussions avec des représentants d’ambassades et de centres culturels, favorisant ainsi l’échange interculturel et l’apprentissage linguistique de manière ludique.

3. Portes ouvertes des instituts culturels européens en Tunisie

Le samedi 28 septembre, plusieurs instituts culturels tels que l’IFT, le Goethe-Institut, l’Institut Cervantes, le centre culturel italien, ainsi que l’ambassades de Suisse et l’ambassade de la République tchèque, ouvriront leurs portes au grand public. Des animations, informations culturelles et linguistiques seront proposées, et les visiteurs pourront obtenir un « passeport » qui sera tamponné à chaque institut visité. À la fin de la journée, un tirage au sort avec des prix récompensera les participants.

Les Journées Européennes des Langues en Tunisie représentent une occasion unique de découvrir la richesse des langues et cultures européennes. Cette célébration annuelle met en lumière l’importance de la diversité linguistique et culturelle pour bâtir un avenir pacifique.

Tekiano avec communiqué