Orange Fab Tunisie lance un appel à candidature pour la 7ème saison de l’accélérateur corporate de start-up. L’accélérateur de l’opérateur Orange Tunisie, a accompagné depuis 2019, 35 start-up au cours de 6 saisons d’accélération.

Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires. Orange Fab Tunisie fait partie d’un dispositif complet d’accompagnement de l’écosystème des start-up qui couvre un large champ d’activités : De l’incubation technologique à l’école du code, en passant par la fabrication numérique à EL FabSpace Lac, l’accélération de start-up et l’investissement avec Orange Ventures, le fonds notamment dédié à l’amorçage.

Orange Fab Tunisie a pour mission essentielle d’accompagner les start-up tunisiennes dans le développement de leurs activités, en construisant des partenariats business avec les lignes de marchés d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

En plus des opportunités business, le programme offre :

– Une présence internationale sur 18 territoires à travers le réseau des Orange Fabs ;

– Un programme de mentoring personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des start-up accélérées ;

– Un service cloud gratuit en partenariat avec AWS ;

– Un accès à des événements nationaux et internationaux ;

– Une visibilité médiatique ;

– Un accès gratuit à l’espace de coworking (bureaux, wifi, etc.) ;

– Une participation au Démo Day avec la possibilité de rencontrer des partenaires stratégiques (investisseurs, grands groupes, réseau des Orange Fabs à l’international…).

La sélection des start-up se base principalement sur les critères suivants :

· L’innovation : Un modèle économique et/ou un produit innovant ;

· La scalabilité : Un potentiel de développement au niveau national et/ou international ;

· La maturité : Un produit commercialisable ou commercialisé ;

· Le matching avec l’une des Business Units d’Orange Tunisie.

Soyez donc au rendez-vous de cette nouvelle saison et candidatez avant le 20 octobre 2024 sur https://orangefab.tn/candidater/

Tekiano avec communiqué