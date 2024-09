QNB offre des bons pour des fournitures scolaires : une action pour soutenir l’éducation et garantir l’égalité des chances

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, soutient l’Association Houmet al Jomhouria pour les sciences et la culture en fournissant des bons d’achat de fournitures scolaires aux élèves des écoles de Mellassine à Tunis, contribuant ainsi à soutenir leur parcours éducatif.

Cette initiative témoigne de l’engagement de la Banque à soutenir l’éducation, à investir dans le capital humain et à promouvoir l’égalité des chances, dans le but de bâtir un avenir durable.

Une démarche qui témoigne de l’engagement du Groupe QNB à promouvoir une culture de responsabilité sociétale dans toutes ses filiales à travers le monde. Constituant ainsi l’un des piliers fondamentaux de sa stratégie globale. À travers ces diverses actions et programmes, le Groupe QNB confirme son engagement en faveur de l’éducation pour tous.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences QNB First à Tunis et à Sousse, 3 centres d’affaires Corporate pour les Entreprises à Tunis et à Sousse et 2 bureaux de change aux aéroports de Tunis Carthage et Djerba.