Exposition photographique “Petit pays, je t’aime beaucoup” à Gammarth

Une exposition photographique collective intitulée “Petit pays, je t’aime beaucoup” se tiendra du 20 septembre au 5 octobre 2024 à l’ancien hôtel Megara, situé à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis.

L’exposition offre à voir les différentes facettes de la Tunisie telle que captée dans les objectifs de photographe de 9 artistes photographes tunisiens et belges; David Ameye, Mehdi Ben Temessek, Raouf Bouchamaoui, Kai’s, Mona Fekih Khouaja, Charles Siala, Terry Taieb, Alain Van Haverbeke et Skander Zarrad.

L’exposition qui met en lumière la richesse et la diversité de la Tunisie, à travers un hommage visuel dédié au pays est réalisée par L.I.V Advisory menée par Myriam Kettou et Salima Kriaa, avec une scénographie signée par l’artiste visuel Wadi Mhiri.

Le titre est tiré de la célèbre chanson de la chanteuse cap-verdienne. L’exposition est organisée avec le soutien de l’ambassade de Belgique et de la Délégation Wallonie-Bruxelles en Tunisie et sera accompagnée de la publication d’un livre collectif alliant images et textes sur une histoire commune.

Tekiano