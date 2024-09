L’IFA célèbre ses 100 ans : L’IA de Samsung détient la clé de l’avenir

L’Internationale Funkausstellung Berline (IFA), le plus grand salon européen de l’électronique grand public qui se tient chaque année à Berlin, en Allemagne, célèbre cette année son 100e anniversaire. Lancé en 1924 en tant qu’exposition sur la radio, l’IFA s’est transformée, au cours du dernier siècle en une étonnante exposition de technologies de pointe qui partage un lien spécial avec Samsung Electronics.

Les électroménagers et les appareils électroniques ont suivi cette évolution. Ce qui était autrefois de grosses machines encombrantes est devenu aujourd’hui des appareils intégrés très perfectionnés et des compagnons essentiels de la vie quotidienne.

Pendant ce changement, Samsung s’est positionné pour mener les 100 prochaines années d’innovation en connectant de manière transparente les appareils mobiles, les téléviseurs et les appareils électroménagers grâce à SmartThings, tout en offrant un contrôle amélioré sur les appareils grâce aux mises à jour de Bixby, l’assistant vocal de l’entreprise qui peut désormais mieux comprendre les commandes complexes basées sur le langage naturel.

L’IFA 2024 commence le 6 septembre sous le slogan « Innovation pour tous ». Avant son inauguration, la Samsung Newsroom s’est penchée sur le parcours centenaire de l’IFA en matière d’innovation et sur l’héritage de Samsung en matière de percées technologiques.

D’une exposition sur la radio à un centre d’innovation pour les appareils d’IA

À ses débuts, l’IFA a servi de plateforme au gouvernement allemand pour présenter la technologie radio émergente dans les années 1920. Albert Einstein a même prononcé le discours d’ouverture en 1930.

Cet événement a marqué le début d’une série de percées, notamment l’introduction du premier autoradio au monde en 1932 et de la première télévision en couleur en 1937. La Seconde Guerre mondiale a interrompu les activités de l’IFA pendant plusieurs années dans les années 1940, mais les progrès technologiques se sont poursuivis. En 1971, le salon a été rebaptisé l’Internationale Funkausstellung pour devenir l’IFA que les consommateurs connaissent aujourd’hui.

L’évolution des électroménagers a été tout aussi remarquable. Les réfrigérateurs et les laveuses ne sont plus des appareils mécaniques simples conçus pour réduire les tâches domestiques. Les innovations en matière de compresseurs et de moteurs, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine des composants électroniques, des fonctions intelligentes et de la connectivité, ont fait de ces appareils des outils sophistiqués et de haute technologie pour la vie moderne.

Samsung a commencé à exposer ses produits à l’IFA en 1991, présentant des moniteurs, des PC et d’autres produits dans un kiosque modeste de 43 mètres carrés, à l’époque où l’exposition s’étendait au-delà de la radio et de la télévision pour inclure les appareils de médias numériques. Douze ans plus tard, en 2003, l’entreprise a transformé son kiosque en un espace nettement plus grand de 3 600 mètres carrés, situé dans le hall 20, un emplacement de choix. Depuis 2014, Samsung occupe exclusivement le CityCube Berlin et est prêt à impressionner les visiteurs une fois de plus avec son kiosque de 6 000 mètres carrés cette année.

Grandir avec l’IFA et diriger l’ère de l’IA avec un écosystème connecté

La présence de Samsung à l’IFA n’a cessé de s’accroître au fur et à mesure que l’entreprise présentait des technologies révolutionnaires dans les domaines de l’électroménager, des téléviseurs et des appareils mobiles. En 2006, le géant de la technologie a présenté le téléviseur Bordeaux, qui a permis à Samsung de devenir le chef de file du marché mondial des téléviseurs. En 2011, l’entreprise a lancé la première télévision intelligente du secteur et le Galaxy Note, qui a marqué le début de l’ère des « phablettes » en brouillant la frontière entre les téléphones intelligents et les tablettes.

Samsung a dévoilé le premier téléviseur UHD incurvé au monde et sa première montre intelligente, la Galaxy Gear, lors de l’IFA 2013. Trois ans plus tard, en 2016, l’entreprise a lancé le réfrigérateur Family Hub doté d’un grand écran tactile, ce qui a marqué la transition des appareils électroménagers vers des dispositifs avancés de l’internet des objets (IoT).

En 2014, Samsung a reconnu le potentiel des expériences connectées pour révolutionner la vie des consommateurs et a acquis SmartThings juste un mois avant l’IFA 2014. Aujourd’hui, SmartThings s’est développé au cours de la dernière décennie pour devenir un écosystème mondial de grande envergure composé de plus de 340 partenaires et de 350 millions d’utilisateurs.

Lors de l’IFA 2018, Samsung a mis l’accent sur l’IA, affirmant que la « vie connectée » deviendrait une tendance majeure dans l’industrie de l’électronique. L’entreprise a procédé à la présentation de 15 appareils alimentés par l’IA lors de l’IFA 2023, inaugurant ainsi l’ère de l’IA pour les appareils électroménagers. L’année dernière, Samsung a également lancé Samsung Food, une plateforme de nourriture et de recettes alimentée par l’IA qui connecte les appareils électroménagers, les téléviseurs et les appareils mobiles pour offrir une expérience culinaire personnalisée adaptée à chaque foyer et à chaque individu.

Le parcours de Samsung à l’IFA s’oriente désormais vers des innovations en matière de contrôle des appareils grâce à des commandes vocales plus avancées. Les machines de base conçues pour conserver les aliments et laver les vêtements il y a 100 ans évoluent aujourd’hui pour devenir des compagnons intelligents qui communiquent verbalement avec les utilisateurs et gèrent facilement des tâches ménagères complexes.

Cette transformation a été présentée au kiosque de Samsung dans le CityCube Berlin à la Messe Berlin pendant l’IFA 2024, du 6 au 10 septembre.

Communiqué