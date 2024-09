L’UBCI réitéré ses actions de soutien scolaire

Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), l’UBCI, marque la rentrée scolaire par son engagement dans l’éducation des enfants et la lutte contre l’abandon scolaire.

Dans la continuité de l’action de rénovation de l’école primaire Birine (dans la délégation de Sidi Hassine), l’UBCI a mené son opération solidaire de distribution de cartables fournis avec de manuels, cahiers et fournitures scolaires en collaboration avec le projet RE:SCHOOL EDUCATION».

En plus de l’action de distribution de cartables, l’UBCI s’est engagée sur un vrai projet durable avec RE:SCHOOL EDUCATION, pour offrir des ateliers de soutien éducatifs et durables à près de 2000 écoliers sur toute l’année scolaire à l’école Birine et ce, dans plusieurs autres écoles primaires du grand Tunis.

Plus de 450 ateliers ont été réalisés courant l’année scolaire 2023/2024 autour de plusieurs thématiques… Ces ateliers ont été pensés et développés pour permettre aux enfants de jouer et d’apprendre à travers des jeux ludiques et dynamiques basées sur l’âge et le niveau des écoliers.

Ce programme ambitieux d’accompagnement scolaire en appui au programme officiel de l’éducation nationale, fait partie de la mission du programme de RE:SCHOOL EDUCATION pour venir en aide aux enseignants et directeurs des écoles primaires en apportant leur expertise dans l’apprentissage.

Ces actions désormais récurrentes constituent pour l’UBCI une manière de marquer son engagement pour non seulement lutter contre la déscolarisation mais aussi pour soutenir les populations fragilisées par la précarité.

A PROPOS DE L’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale. Rappelons que l’engagement RSE de l’UBCI lui a valu l’obtention du label « Engagé RSE » décerné par AFNOR CERTIFICATION et le trophée de « la diversité et de l’inclusion », dans le cadre du respect de la parité professionnelle.

Pour plus d’information : www.ubci.tn

A PROPOS DE RE:SCHOOL EDUCATION :

RE:SCHOOL EDUCATION est un projet stratégique de soutien à l’éducation nationale axé sur 3 piliers :

LE DIGITAL : La digitalisation du programme officiel tunisien et sa mise à disposition gratuitement, le développement de jeux éducatifs et l’introduction du digital dans les écoles ;

LES ATELIERS : Introduction d’ateliers de soutien éducatifs dans les écoles avec une approche pédagogique, ludique, digitale, créative à travers un contenu développé par RE:SCHOOL EDUCATION

LES FOURNITURES SCOLAIRES : Offre de fourniture scolaire de qualité à prix socialement engagé.

Pour plus d’information : info@reschool.education