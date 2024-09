Novation City et Nvidia lancent le premier hub d’innovation IA en Tunisie. Il s’agit du premier hub d’innovation IA dans la région MEA en collaboration avec NVIDIA, leader mondial de l’informatique en IA, pour soutenir le Moyen-Orient et l’Afrique. Cela marque une étape importante dans l’avancement de l’innovation, de la collaboration et de la croissance de l’IA dans toute la région.

Le hub offrira des ressources et des formations pour la recherche, le développement et l’application de l’IA par le biais de l’Institut d’apprentissage profond de NVIDIA. En rassemblant les universités, les entreprises technologiques et les professionnels de l’industrie, le hub vise à créer un écosystème favorable à l’apprentissage et à l’expérimentation de l’IA, positionnant Novation City comme un centre d’excellence de l’IA en Tunisie. Le hub d’innovation en IA représente également le point culminant de la collaboration de longue date entre Novation City et NVIDIA.

Novation City a lancé plusieurs programmes et initiatives visant à stimuler l’écosystème universitaire et entrepreneurial en Tunisie, notamment l’incubateur AI Garage et l’accélérateur AI Factory, qui ont soutenu 70 startups. Elle a également mis en place l’un des premiers laboratoires d’IA en Afrique, équipé de systèmes NVIDIA DGX et de la plateforme NVIDIA Jetson pour la robotique et l’IA de pointe.

En 2024, des initiatives majeures en matière d’IA ont été lancées en Tunisie par Novation City en partenariat avec NVIDIA, dans le cadre du programme AI Academy comprenant une formation massive pour les développeurs d’IA ainsi qu’une initiative de formation des formateurs qui a permis de former 600 personnes.

Témoignage de Novation City :

Novation City a lancé plusieurs initiatives clés dans le domaine de l’IA pour renforcer l’écosystème, avec le soutien indispensable de NVIDIA, qui a joué un rôle primordial dans l’accompagnement des startups en IA et le développement des compétences en IA », a déclaré Anas Rochdi, directeur innovation chez Novation City. « Cette année, nous avons déployé le premier système NVIDIA DGX en Tunisie et lancé d’importantes initiatives académiques en collaboration avec le NVIDIA Deep Learning Institute, ayant pour objectif de former plus de 1 000 développeurs en un an.

Témoignage de NVIDIA :

« La Tunisie a une riche histoire de valorisation du savoir et de la connaissance », a déclaré Mme Wei Xiao, responsable des relations avec les développeurs au Moyen-Orient et en Afrique chez NVIDIA. Au cours des trois dernières années, NVIDIA a établi une relation avec Novation City pour permettre aux startups et aux développeurs locaux d’accélérer l’innovation dans la région ».

Tekiano avec communiqué