Jaou Tunis 2024 : 7e édition sous le signe des Arts, résistances et reconstruction des futurs 

Jaou Tunis s’organise du 9 octobre au 9 novembre 2024 dans le cadre d’une 7ème édition qui s’empare de la thématique “Arts, résistances et reconstruction des futurs”. Tunis vibrera aux rythmes des arts au cours d’un mois en accueillant 9 expositions, 9 performances et 9 rencontres-débats et plus de 60 artistes du Sud Global.

Jaou Tunis est un festival biennal à vocation universelle, est devenue un rendez-vous incontournable pour les artistes du Sud global. Il est organisé par la Fondation Kamel Lazaar depuis 2013 en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie. L’objectif de la manifestation est favoriser les échanges entre créateurs locaux et internationaux, tout en offrant une réflexion critique sur des enjeux mondiaux actuels.

Parmi les exposition phare de Jaou Tunis 2024, l’exposition In My Room de Bachir Tayachi qui propose une immersion sensorielle dans l’univers des émotions humaines, tandis que Personal Accounts de Gabrielle Goliath donne une voix puissante aux survivants de violences patriarcales. Quant à Unstable Point de Taous Dahmani, elle transformera l’avenue Habib Bourguiba en une scène artistique dédiée à la résistance et à la diversité des identités.

Les étudiants marquent leur participation à Jaou Tunis cette année à travers “Jaou Lab”, un programme conçu pour renforcer les compétences des étudiants et favoriser leur inclusion professionnelle. Ce programme accueillera environ 300 étudiants de 17 universités provenant de différentes régions, telles que Gabès, Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Mahdia. En plus des ateliers pour les étudiants du Grand Tunis, “Jaou Lab” proposera également des workshops dans des universités régionales, selon le directeur de l’édition, Soufiane Feki.

Teaser Jaou Tunis 2024

Accent particulier sur la lutte palestinienne

L’exposition “The Song is the Call and the Land is Calling” de Basel Abbas et Ruanne Abu Rahme explore la résistance palestinienne à travers la mémoire collective. En utilisant la performance, le chant et la danse, les artistes dénoncent l’effacement de l’histoire et le déplacement des populations palestiniennes.

Le projet “Fragments d’un refuge” de Rima Hassan, curaté par Kenza Zouari, aborde la vie des réfugiés palestiniens. À travers des photographies, Hassan met en lumière la lutte pour la reconnaissance d’une identité menacée et interroge les diverses réalités des communautés en exil, défendant la résilience face à l’oubli et l’oppression internationale.

Enfin, “Melita” d’Anne Immelé relie les migrations contemporaines en Méditerranée aux voyages des Phéniciens. Ses photographies capturent la quête de refuge des migrants comme un acte de survie et de résistance face aux inégalités et à la marginalisation, rappelant les dynamiques d’oppression entre le Nord et le Sud.

“Reconstruction des futurs”, résonnera aussi lors de débats animés par Les Chichas de la Pensée. Ce symposium abritera des réflexions autour de la décolonisation, des récits intergénérationnels, et de la manière dont l’art peut repenser les futurs collectifs. Ces échanges visent à poser un regard critique sur les structures actuelles tout en explorant des voies de transformation sociale.

La programmation musicale éclectique de Jaou Tunis 2024 inclura des performances d’artistes renommés tels que Mansur Brown et Deena Abdelwahed. Pour un public neuro-atypique, le spectacle Hudu de la compagnie Aluma proposera une expérience théâtrale immersive, favorisant ainsi l’inclusion et la diversité.

Plus d’informations sur les différentes expositions, rencontres, prestations artistiques et le programme Jaou Tunis 2024 sont consultables sur le site jaou.tn.

