La Tunisie gagne cinq places au classement de la FIFA. La sélection tunisienne de football a fait un bond de 5 rangs en se hissant à la 36e place au classement mondial de la FIFA du mois de septembre 2024 publié jeudi par l’instance internationale sur son site officiel.

Le onze national a réalisé deux victoires dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, respectivement devant le Madagascar 1-0 et la Gambie 2-1, pour le compte des 1re et 2e journée, se classant en tête du groupe A avec 6 points devant les Comores (2 pts), le Madagascar et la Gambie (1 pts).

Sur le plan africain, les aigles de Carthage occupent la 5e place, derrière le Maroc (14e), le Sénégal (21e), l’Egypte (31e) et la Côte d’Ivoire (33e).

Dans le Top 10 mondial, l’Argentine, vainqueur de la Coppa America, conserve la première place du classement Fifa devant la France, demi-finaliste de l’Euro-2024.

Le nouveau champion d’Europe, l’Espagne, garde la troisième marche du podium, suivie par l’Angleterre (4e), finaliste malheureux de l’Euro-2024.

La meilleure montée de ce nouveau ranking a été réalisée par Brunei Darussalam qui grimpe de 7 places (183e), et la Grèce qui progresse de 6 rangs (48e).