Nuit des Chercheurs Européens “TWISE Night” à l’Institut Français de Sousse, dédiée à tous dès 4 ans !

La Nuit des Chercheurs Européens intitulée “TWISE Night” organisée par l’Association de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en Informatique (ARSII), se déroule vendredi 27 septembre 2024 à l’Institut Français de Sousse, de 16h à minuit. Elle est dédiée à tous les publics.

Cette nuit est organisée par l’ARSII, en partenariat avec l’Association Tunisienne de Développement Durable, la Recherche en Action (REACT) et quatre prestigieuses universités tunisiennes (l’Université de Sfax, l’Université de Carthage, l’Université de Sousse et l’Université de Monastir).

La Nuit des Chercheurs, ou “TWISE Night”, a pour objectif principal de sensibiliser le public aux initiatives de recherche et d’innovation visant à promouvoir la durabilité environnementale, le bien-être sociétal et l’inclusivité, lit-on dans le communiqué de l’événement qui aura lieu dans 400 endroits différents à travers plus de 23 pays.

La Nuit des Chercheurs Européens, grâce au projet TWISE Night, offre la possibilité de dialoguer avec des scientifiques dans une ambiance festive et conviviale, tout en découvrant la science sous un angle nouveau, grâce à des méthodes pédagogiques innovantes.

Durant l’événement, une cérémonie officielle se déroulera en marge de la Nuit des Chercheurs. Parallèlement, cinq pavillons thématiques — Santé, Technologie, Sciences

Sociales, Environnement et EU Corner — seront présentés, occupant toutes les activités.

Au programme : des jeux interactifs, projections, démonstrations, expériences scientifiques, et bien d’autres surprises. L’inscription est 100% gratuite sur le site web twise-night.eu/ et ouverte à tous les âges à partir de 4 ans!

La Tunisie a l’honneur d’être le seul représentant du continent africain associé à cet événement. L’objectif est de Rendre la science accessible à tous, de manière originale et innovante.

