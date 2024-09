Protéger les enfants contre la Bronchiolite : série de mesures préventives

Le ministère de la santé a souligné, dans un communiqué, la nécessité de prendre une série de mesures préventives pour protéger les enfants contre la Bronchiolite, qui est très répandue durant les saisons de l’automne et de l’hiver et touche surtout les nourrissons de moins de 1 an.

La Bronchiolite est une infection virale respiratoire qui se manifeste par une gêne respiratoire, une toux sèche chez le nourrisson. Dans la plupart des cas, la durée de guérison est de 5 à 10 jours, cependant, la toux peut persister pendant une longue période.

Voici les recommandations du ministère de la santé :

– Laver les mains pendant 30 secondes.

– Porter un masque en cas de toux ou d’éternuement en présence d’un enfant.

– Éviter d’emmener les nourrissons dans des endroits fermés (transports publics, centres commerciaux).

– Rincer les biberons et les jouets.

– Administrer les vaccins dans les délais prévus.

– Encourager l’allaitement maternel pour renforcer l’immunité du nourrisson.

– Administrer un médicament contre la fièvre si elle dépasse 38 degrés.

– Éviter le tabac en présence du nourrisson.

– Aérer les pièces.

– Consulter un médecin en cas de complications ou de symptômes graves