Chokri Ben Nessir PDG de la Télévision tunisienne à la place de Awatef Dali en vertu d’un décret présidentiel

Chokri Ben Nessir, a été nommé, jeudi, Président-directeur général de l’Établissement de la télévision tunisienne, en vertu d’un décret émis par le président de la République, Kaïs Saïed.

Né en 1963, Chokri Ben Nessir est titulaire d’une maitrise en journalisme et sciences de l’information et d’un Master supérieur spécialisé en nouvelles technologies de communication et de l’information.

Il occupait, depuis le 15 mai 2023 jusqu’à sa nomination à la tête de la télévision nationale, le poste de Président-directeur général de la Société nationale de société nouvelle d’impression, de presse et d’édition (SNIPE-La Presse).

Le nouveau PDG de la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Édition (SNIPE- La Presse), Saïd Ben Kraïem, nommé jeudi par le Président de la République Kaïs Saïed, a démarré son parcours professionnel au journal “La Presse” en 1996.

Agé de 55 ans, Kraïem a occupé depuis 2017 le poste de directeur général du Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC).

Tekiano avec TAP