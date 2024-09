Honda célèbre ses 30 ans dans la région MENA et dévoile des modèles écoresponsables et technologiques

Honda Motor Co. (Bureau Moyen-Orient & Afrique) a marqué une étape importante en célébrant ses 30 ans de présence dans la région lors d’un événement spécial qui s’est tenu au Taj Exotica & Spa sur The Palm Dubaï.

Cet événement a réuni des représentants des médias sélectionnés de pays des régions du Conseil de Coopération du GOLFE et d’Afrique du Nord pour présenter la gamme diversifiée de produits de Honda dans les secteurs Automobile, Moto et Marine.

La marque a remercié les médias pour leur soutien au fil des années et a partagé ses réalisations de 2023-2024, tout en donnant un aperçu de l’avenir avec les modèles conceptuels de la série Honda Zero, basés sur la philosophie “Thinn Light and Wise”, qui seront introduits dans la région.

Les modèles exposés comprenaient la gamme avancée de SUV Honda, incluant les ZR-V, HR-V, CR-V et Honda Pilot. Deux modèles de berlines sportives ont été présentés, avec la Civic Type R et l’Accord e : HEV.

Pour la première fois, les motos Honda étaient également exposées, avec la mise à jour du CRF1100 Africa Twin, le Rebel 1100, le X-Adv et le GL1800 Gold Wing. Honda a également profité de cet événement pour présenter le tout nouveau BF350, incorporant le premier moteur V8 de Honda.

Mr. Shunsuke Yamada, Président directeur général Honda Motor Co. (Bureau du Moyen orient et de l’Afrique), a accueilli les médias en passant en revue les réalisations de Honda au fil des ans, incluant l’expansion territoriale vers la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Bénin et les Îles de la Réunion. Il a également évoqué brièvement l’introduction du modèle hybride premium, l’Accord e: HEV, et la Civic Type R, la voiture à moteur avant et traction la plus rapide au monde, dans les pays du CCG. Les régions africaines ont également vu l’introduction de modèles hybrides avec la Honda Jazz, HR-V et CR-V, complétant la gamme existante.

Il a également parlé de la mise à jour du CRF1100 Africa Twin et du tout nouveau BF350, le premier moteur hors-bord V8 de Honda, ainsi que de l’introduction de la plateforme “hondamena” en avril 2024, présente sur Facebook, Instagram, LinkedIn, en plus de sa chaîne YouTube.

M. Rajvinder Johal, Directeur général, Honda Motor Co. (Bureau du Moyen orient et de l’Afrique), a abordé le nouveau slogan global de la marque, évoluant de “The Power of Dreams” à “Power of Dreams: HOW WE MOVE YOU”, qui englobe à la fois la mobilité physique et l’engagement émotionnel. Il a souligné l’engagement de Honda en matière d’innovation, de valorisation et d’augmentation des possibilités pour les gens du monde entier. Il a également récapitulé la stratégie “Avancée et Sportive” introduite dans la région en 2022 et son alignement avec les offres actuelles de produits.

Il a également mentionné comment la participation à divers sports mécaniques permet à Honda de développer de nouvelles technologies qui profitent aux clients, en donnant des exemples tels que la transmission à double embrayage (DCT), l’embrayage électronique Honda e-Clutch, la suspension avant à double axe pour la Civic Type R, et bien sûr, la technologie hybride issue de la F1.

L’engagement de Honda en matière de sécurité a été souligné par l’annonce que les technologies avancées d’assistance à la conduite Honda SENSING deviendraient la norme dans tous les futurs modèles, avec la Civic Type R, l’Accord, la ZR-V, la CR-V et le Pilot bénéficiant déjà de ces technologies. Cette initiative s’aligne sur l’objectif global de Honda en matière de sécurité, qui vise à atteindre zéro décès dans les collisions de la route impliquant des motos et des automobiles Honda d’ici 2050.

Ensuite, M. Anup Ravindranath, Directeur général principal, Honda Motor Co. (Bureau du Moyen orient et de l’Afrique), a parlé de la feuille de route future de Honda dans la région avec des objectifs ambitieux. Il a abordé les unités de puissance neutres en carbone, les systèmes de gestion de l’énergie, la circulation des ressources, la conduite autonome et la connectivité. Il a également évoqué la série “0” de véhicules électriques Honda, sous le concept Thin Light & Wise, avec le modèle Berline et le Space Hub, qui ont été présentés au CES plus tôt cette année.

Il a poursuivi en expliquant l’avenir des motos électriques avec le lancement de 10 motos électriques dans le monde entier. Dans le domaine des produits motorisés, il a également mentionné la gamme de moteurs alimentés par batterie et des essais en mer avec de petits moteurs hors-bord Honda utilisant le concept de batterie “interchangeable” ont été mentionnés. Il a insisté sur le fait que la sécurité reste la priorité absolue, avec pour objectif d’atteindre zéro décès dans les collisions de la route impliquant des motos et des automobiles Honda dans le monde d’ici 2050.

L’événement s’est conclu par un chaleureux remerciement de la part de la marque et des distributeurs de chaque région envers les médias, exprimé par Directeur général, Honda Motor Co. (Bureau du Moyen orient et de l’Afrique).

La marque Honda en Tunisie, est représentée par la société JMC (Japanese Motors Company), distributeur officiel des véhicules Honda depuis novembre 2016, s’apprêtant ainsi à célébrer son 8e anniversaire.

La gamme de modèles disponibles pour les clients tunisiens s’élargit constamment, répondant à des besoins toujours plus spécifiques, avec des équipements de haute qualité. Ces véhicules se distinguent désormais par des configurations écoresponsables et des technologies de pointe en matière de sécurité.

Pour les motos HONDA qui jouissent en Tunisie d’une célébrité et d’une notoriété hors normes, tous les HONDISTES ont hâte d’avoir une représentation officielle pour mieux acquérir, entretenir leurs motos et vivre pleinement le passion des 2 roues.

Communiqué