Météo en Tunisie : nuages passagers et pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers, vendredi 20 septembre 2024, sur les régions Est avec des pluies éparses et localement orageuses. Le temps sera partiellement nuageux, à la fin de la journée, sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord, faible à modéré d’une vitesse de 15 et 30 km/h. La mer sera peu agitée et les températures seront généralement comprises entre 25 et 30°c et seront aux alentours de 23°c sur les hauteurs de l’Ouest. Elles atteignant 33°c sur l’Extrême Sud.