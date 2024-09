Prix de l’ALECSO de la créativité et de l’innovation des jeunes chercheurs dans le monde arabe : ouverture des candidatures

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures pour le prix de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) de la créativité et de l’innovation pour les jeunes chercheurs dans le monde arabe dans le domaine de l’économie verte (session de l’université de Sharjah).

Ce prix a pour objectif de soutenir la recherche scientifique et technologique, de diffuser la culture de la recherche scientifique et d’encourager l’innovation et la créativité chez la jeunesse dans le monde arabe, a indiqué le ministère de l’enseignement supérieur dans un communiqué publié vendredi.

Les candidats souhaiter participer à cette session doivent déposer leurs dossiers avant le 25 octobre 2024 sur le site webctiaward.alecso.org qui comprend de plus amples informations sur le prix et les conditions de participation.

Selon le ministère, un comité scientifique sera chargé de sélectionner les projets sur la base des critères établis à savoir, les aptitudes scientifiques et d’innovation technologique du chercheur ou du groupe de recherche, les répercussions, industrielles, économiques et environnementales des projets et leur capacité à réaliser les objectifs du développement durable.

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix sera organisée du 20 au 22 novembre 2024 à l’université de Sharjah, à l’occasion du 2ème forum de l’ALECSO pour le jumelage des universités arabes.

Selon l’ALECSO, l’économie verte joue un rôle important dans la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes, la réduction des émissions de carbone et de la pollution.