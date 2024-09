Habib Ayeb présente son documentaire sur les changements climatiques “Sirocco”. Le réalisateur et géographe Tunisien a projeté son septième documentaire, lors d’une première à la salle Le Rio à Tunis. Ce film explore les causes et les répercussions des changements climatiques, offrant une analyse approfondie de leurs impacts sur les individus et les sociétés à travers le monde.

Le film étudie les facteurs environnementaux, économiques et sociaux à l’origine de ces bouleversements, avec un accent particulier sur les secteurs agricoles et de la pêche.

“Sirocco” a nécessité deux ans de préparation et un mois et demi de tournage. Il met en lumière la désertification, la baisse des ressources halieutiques et agricoles, et les effets dévastateurs sur les communautés rurales.

Résumé de Sirocco :

Il est indéniable que les changements climatiques accélérés ont commencé et se sont développés dans l’hémisphère nord avec l’utilisation massive de combustibles fossiles depuis la “révolution industrielle”.

Les puissances économiques capitalistes et néocolonialistes continuent de produire la majorité du dioxyde de carbone, principal responsable du réchauffement climatique.

Le film “Sirocco” tente d’aborder les différentes dimensions du changement climatique à partir d’une position politique engagée pour la justice climatique. Il se concentre sur la protection des populations les plus vulnérables, la préservation de la vie, et la résistance contre toutes les formes de domination et les politiques coloniales et néocoloniales.

Tourné dans quatre pays (Maroc, Italie, France, Tunisie), le film illustre les impacts des changements climatiques sur l’agriculture et la pêche, notamment en Tunisie, où les régions de Bizerte, Djerba et le nord-ouest souffrent de la réduction des ressources halieutiques et de la sécheresse.

