Nawaat célèbre son 20ème anniversaire et organise Nawaat Festival les 27, 28 et 29 septembre 2024. Il est proposé une série d’événements culturels et artistiques marquants au siège de l’association à Tunis. Depuis sa création en avril 2004, Nawaat a joué un rôle clé dans l’information alternative en Tunisie, brisant le silence imposé par les pouvoirs en place et donnant la parole à ceux qui en étaient privés.

Cette 4ème édition du Nawaat Festival propose un programme varié, à commencer par un débat sur l’avenir des médias indépendants, modéré par la journaliste Rihab Boukhayatia. Parmi les intervenants, on retrouvera Alain Gresh, fondateur d’Orient XXI, Lina Ejeilat de la plateforme jordanienne 7iber, et Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes tunisiens.

L’un des points forts sera une immersion en réalité mixte (XR) avec “Voix de la Résilience”, une œuvre de Selim Harbi qui alerte sur la catastrophe écologique en Tunisie. Un atelier de cinéma, dirigé par Aymen Ammami, permettra également aux participants de découvrir le processus de création collective dans le 7ème art.

Côté musique, Nawaat propose quatre concerts exceptionnels, avec des artistes engagés tels que Ouyoun El Kalem et Khemaies Bahri, ainsi que le groupe Broua, alliant musique arabe traditionnelle et influences contemporaines. Le duo Rust enrichira le répertoire avec ses sonorités d’électro-tarab, tandis que la DJ tunisienne Deena Abdelwahed apportera sa touche avant-gardiste.

Dans le cadre du programme d’incubation Innawaation, quatre projets innovants ont été sélectionnés. Parmi eux, le livre “Heat, Hit” d’Ameni Ghimagi et Ilyes Louati, une archive inédite des œuvres de graffiti en Tunisie, et le court-métrage “Décret 25.07” de Yassine Alouini, qui met en lumière la persécution des migrants subsahariens.

Tekiano avec communiqué