Forum Mondial de la Mer : Bizerte 2024, un tremplin vers Nice 2025 pour la sauvegarde de la Méditerranée

La 7e édition du Forum Mondial de la Mer s’est tenue à Bizerte du 13 au 15 septembre 2024, réunissant plus de 70 experts de la Méditerranée et des représentants de la Commission européenne. Ce rassemblement crucial a été marqué par des discussions urgentes et pragmatiques autour des défis environnementaux de la région, exacerbés par les effets du réchauffement climatique, notamment pendant l’été 2024.

Le moment fort du Forum a été l’adoption de l’Appel de Bizerte au Secrétaire Général des Nations Unies, un manifeste ambitieux en préparation de la 3ème Conférence Océan des Nations Unies (UNOC3), prévue à Nice en juin 2025. Cet appel vise à mobiliser une action concertée et résolue pour restaurer et protéger la Méditerranée, un espace maritime stratégique en péril.

Des solutions concrètes pour la Méditerranée

L’Appel de Bizerte a souligné l’urgence de dépasser la fragmentation actuelle de la gouvernance océanique en Méditerranée. Les experts ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les rives nord et sud, mobiliser les autorités locales et le secteur privé, tout en intégrant davantage la science et les données dans la prise de décision pour une gestion durable des écosystèmes marins.

Vers Nice 2025 et au-delà

Pascal Lamy et Rym Benzina, co-fondateurs du Forum, ont salué le rôle central de Bizerte dans ce mouvement. Ils ont souligné que la 3ème Journée de la Méditerranée, organisée dans le cadre de l’UNOC3 à Nice, sera un moment clé pour amplifier la voix des pays du Sud.

Prochaine étape, le Blue Africa Summit à Tanger, en octobre 2024, qui poursuivra cet élan pour construire un avenir durable pour la Méditerranée et l’océan.

Tekiano avec communiqué