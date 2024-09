Hommage au plasticien Sadok Gmach à travers une exposition à la Maison des Arts du Belvédère

Une exposition rétrospective de l’Artiste Sadok Gmach Récit d’un parcours 1940-2024 est proposée par la Maison des Arts du Belvédère et la Direction des Arts Plastiques, samedi 28 septembre 2024 à partir de 18h, au siège de la Maison des Arts du Belvédère à Tunis (Dar El Founoun).

L’exposition hommage au grand artiste plasticien tunisien Sadok Gmach (né en 1940 et décédé le 9 août 2024), un des pionniers du mouvement artistique en Tunisie à l’aube de l’indépendance, sera composée d’une sélection des œuvres du plasticien. Cette collection a été réalisée tout au long d’une longue carrière artistique étalée sur plus de 60 ans.

Selon Nomen Gmach et Fateh Ben Ameur, auteurs du livre “Sadok Gmach: Cinquante Ans et Plus” publié par le ministère des affaires culturelles, Sadok Gmach n’a cessé de méditer sur la figure humaine, ses formes, ses lignes, ses couleurs et l’imaginaire sur lequel elle s’ouvre.

Le peintre a participé à diverses expositions en Tunisie et à l’étranger depuis 1956. Il a eu des expositions personnelles à Tunis, Genève, Berlin, Francfort, Munich… Il a participé à la formation des groupes artistiques à Tunis notamment le groupe des six fondé en 1962 (avec les artistes Néjib Belkhodja, Lotfi Larnaout, Fabio Roccheggiani, Carlo Caracchi et Jean Claude Eynel), 11 jeunes peintres en 1964 et groupe 70 en 1968.

L’exposition Sadok Gmach Récit d’un parcours 1940-2024 se poursuivra jusqu’au 19 octobre 2024.

Tekiano