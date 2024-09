Météo en Tunisie : ciel nuageux le matin, cellules orageuses l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un ciel couvert de quelques nuages passagers sur la plupart des régions, mardi 24 septembre 2024 qui s’intensifieront progressivement l’après midi sur le Nord et les régions du centre, avec des cellules orageuses locales accompagnées de chutes de pluies, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Un vent faible à modéré soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud-Ouest, d’une vitesse variant entre 15 et 30km/h dépassant 70 km/h et sera accompagné de mouvements de sable, lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera moutonneuse à peu agitée. Les températures maximales oscilleront globalement entre 27 et 33°c et seront aux alentours de 24°c sur les hauteurs Ouest atteignant 34°c sur l’extrême Sud.