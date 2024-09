Run in Carthage de retour pour une 8e édition, dimanche 29 Septembre 2024

Run in Carthage se déroule dans sa 8ème édition, dimanche 29 Septembre 2024, dans la banlieue nord de Tunis, sur un parcours serpentant les hauteurs et les plaines de Carthage, Sidi Bou Saïd et La Marsa.

Les coureurs auront la possibilité de s’inscrire dans deux courses couvrant 2 distances à parcourir; 18 KM et 6 KM. Le départ se fait devant l’amphithéâtre de Carthage.

Ils pourront admirer par la même occasion un parcours sublime à travers des paysages pittoresques dévoile un ensemble de monuments (l’acropole de Byrsa, les ports puniques, le tophet punique, les nécropoles, le théâtre, l’amphithéâtre, le cirque, le quartier des villas, les basiliques, les thermes d’Antonin, les citernes de La Malaga, la cathédrale St Louis et la réserve archéologique) qui constituent le site archéologique de Carthage, un trésor historique dispersé dans la ville actuelle, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

La clôture des inscription peut survenir au moment de l’épuisement du stock prévu des dossards qui seront délivrés selon la règle “premier venu premier servi” moyennant paiement d’une participation aux frais d’organisation fixée à Vingt Cinq Dinars (25DT) pour la course de dix huit KM et 8 dinars pour la course de 6 Km.

Plus d’informations sur le site www.runincarthage.com