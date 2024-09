AS Soliman vs l’Espérance de Tunis : où regarder le match de la ligue 1 tunisienne du 25 septembre 2024?

Le match AS Soliman vs l’Espérance de Tunis se déroule mercredi 25 septembre 2024 pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 Tunisienne. La rencontre AS Soliman vs l’Espérance de Tunis se déroule au stade municipal de Korba à partir de 15h30.

L’arbitre Haythem Trabelsi a été désigné pour officier le match AS Soliman vs l’Espérance de Tunis. Il sera assisté par Achref Hedhli et Nacim Mechrgui. Le 4e arbitre sera Ahmed Dhaouadi.

Vous pouvez regarder match AS Soliman vs l’Espérance de Tunis en direct live sur la chaine Watania 1 et sur la plateforme Diwan Sport.

