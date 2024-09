Film Asfour Jenna de Mourad Ben Cheikh : Du burlesque Tuniso-italien, ode au rire et à l’amour

Le film Asfour Jenna (Oiseau du paradis) de Mourad Ben Cheikh est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 25 septembre 2024. En tête d’affiche du film l’acteur italien Nicola Nocella et la Tunisienne Amal Mannai.

Mourad Ben Cheikh s’est invité pour la première fois en tant qu’acteur secondaire dans son propre film et s’est entouré des acteurs Yahya Feidi, Riadh Hamdi, Slim Dhib, Adib Hamdi, Mounira Zakraoui, Mourad Gharsalli, Jamal Madani, Ichrak Matar, Mahmoud Essaidi, Abdelhamid Bouchnak, Karim Bennani, Chekra Rammeh, salah msaddak, Fatma Felhi et plusieurs autres. La musique est signée l’artiste Rabii Zammouri.

Celui qui nous a longtemps habitué à des documentaires sérieux, des séries tv et des courts-métrages engagés, sort des sentiers battus pour son premier long-métrage. A travers ce film, une production tuniso-italienne de Cinétéléfilms, Alfa Multimedia et Le 15-SARL, le réalisateur tunisien Mourad Ben Cheikh nous inviter à découvrir un genre burlesque et léger tout en abordant une thématique des plus sérieuses, le mariage mixte.

Tournée entre la région des pouilles en Italie, précisément la ville de Lecce et Tunis et sa banlieue, on découvre à travers ce film d’une durée de 1H30, l’histoire d’Amadeus Santa Corce, 45 ans un antiquaire Italien qui est tombé amoureux de Betty, alias Badra, une jeune tunisienne de 28 ans.

Amadeus la rejoint en Tunisie pour l’épouser et pouvoir la ramener avec lui en Italie. La famille de Betty impose des conditions à son gendre comme le changement de nom, de religion et surtout la circoncision…

Bande-annonce du film Asfour Jenna :

Asfour Jenna est un film qui exacerbe les défauts des personnages, comme le veut le genre mais qui prête aussi à rire de part les situations improbables dans lesquelles se retrouve Amadeus dès son arrivée à Tunis. Son incompréhension de la langue de sa fiancée et les coutumes en Tunisie ne font que multiplier les circonstances comiques.

Le couple tuniso-italien se retrouve ainsi souvent dans des situations loufoques tout au long de son processus vers l’engagement officiel. L’incompréhension dépasse la frontière de la langue, pour toucher à la place de la foi dans les familles respectives.

Le duo et son entourage traitent à chaque fois les problèmes improbables qu’ils doivent affronter d’une manière drôle et ouvrent des pistes à la réflexion, remettant en cause le conservatisme ambiant, qui prend le dessus non seulement dans notre société, mais aussi de l’autre côte de la méditerranée.

Inspiré du roman “La marmite d’Ayoub” de Mohamed Ridha Ben Hammouda, le film expose deux sujets principaux. L’immigration clandestine à laquelle aspire encore des milliers de tunisiens jeunes et moins jeunes et un sujet presque tabou, celui du mariage mixte entre une femme tunisienne musulmane et un étranger de confession chrétienne. Le tout, exposé d’une façon amusante montrant toutes les difficultés que peuvent rencontrer le couple.

L’acteur italien Nicola Nocella a déclaré, lors de l’avant-première de Asfour Jenna qui s’est déroulée au Ciné Rio, que pour lui c’était une expérience incroyable. Il a laissé une partie de lui en Tunisie à la suite du tournage, tant il a pu s’immerger dans l’ambiance du pays et interagir favorablement avec l’équipe du tournage.

Il a senti qu’il existe plusieurs similitudes entre les deux cultures et considère que ce long-métrage peut être considéré comme une comédie mais aussi comme un film social et un film d’auteur. Il à le mérite d’être honnête et n’importune aucunement les nations qu’il représente, a-t-il ajouté.

Le film Asfour Jenna de Mourad Ben Cheikh est projeté dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie et dans le réseau Pathé.

Sara Tanit