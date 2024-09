Le Théâtre National Tunisien lance un appel à candidature pour la 2ème édition de Les Saisons de la Création, prévue du 7 au 14 novembre 2024. Cette évènement est organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA).

À ce titre, un appel à candidatures est lancé jusqu’au 18 octobre 2024 (date limite de dépôt) pour participer à la compétition officielle des Prix du Théâtre National Tunisien et de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la Création Théâtrale.

Le jury, composé d’artistes et de professionnels de théâtre connus, attribuera dans la catégorie des productions individuelles cinq prix d’une valeur chacun de 10 000 DT : Prix de la mise en scène, Prix du texte dramatique, Prix de la scénographie, Prix de la meilleure interprétation féminine et le Prix de la meilleure interprétation masculine.

Dans la catégorie des créations collectives, un Grand Prix de la Création Théâtrale Tunisienne (30 000 DT) sera décerné.

Pour le dossier de candidature, les candidats doivent fournir une demande écrite au nom du Directeur Général du Théâtre National Tunisien/Festival du Théâtre Tunisien – Saisons de la Création – Prix du Théâtre National Tunisien et de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la Création Théâtrale, et remplir le formulaire de candidature dûment complété et signé par le responsable de la structure de production (disponible via ce lien : https://drive.google.com/file/d/1yfGiz5gsbh–j2EpmjjB-YbogloPPsRE/view).

Le dossier doit également comporter une copie du texte, le dossier artistique de la création, les C.V. des artistes participants, le dossier de presse de la création et une captation en haute définition du spectacle dans son intégralité sachant que seules les structures de production professionnelles sont éligibles.et que l’œuvre nominée doit avoir été réalisée depuis 12 mois au maximum de la date fixée pour l’ouverture du festival.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@theatrenational.tn, et par courrier postal à l’adresse du Théâtre National Tunisien : 58, Place Halfaouine, Bab Souika, 1006 Tunis (ou déposés au Bureau d’ordre du Théâtre National Tunisien à la même adresse).

Lancé dans une première édition en 2023, à l’occasion de la célébration du 40me anniversaire de la création du TNT ( 1983-2023), le festival, consacré aux productions théâtrales tunisiennes, se veut une opportunité propice pour faire connaître et promouvoir le théâtre tunisien, qui a été à l’origine de nombreuses expériences et écoles aux niveaux national, régional et international, et qui continue d’inspirer et de régénérer, de manière constante et dynamique, de nouveaux potentiels créatifs.