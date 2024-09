Les Journées Musicales de Carthage (JMC) seront organisées en janvier 2025

Les Journées Musicales de Carthage (JMC) seront organisées dans leur 9ème édition du 18 au 24 janvier 2025. La nouvelle date des JMC a été annoncée, mercredi soir, par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA). La décision a été prise en coordination avec le comité directeur des JMC.

Cette année, ce rendez-vous annuel destiné aux professionnels de la musique, issus du Monde arabe et d’Afrique, a été reporté à deux reprises, et ce en solidarité avec le Palestiniens.

La 9ème édition était prévue initialement pour la date du 20 au 27 janvier 2024. Après leur report pour le mai dernier (4 au 11 mai), les JMC n’ont finalement pas eu lieu.

Les organisateurs avaient auparavant informé que 21 candidatures ont été retenues pour participer à la 9e édition, dont 11 Tunisiennes et 10 candidatures internationales.

Créées en 2009, les JMC ont, depuis leur première édition en 2010, connu une interruption sur trois ans successifs (2011, 2013, 2014), puis en 2020, à cause de la crise sanitaire, et en 2022.

Reporté en 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale, le festival avait eu lieu dans sa 7ème édition du 18 au 23 décembre 2021, en mode hybride, présentiel et à distance, et sans la compétition. Après leur absence en 2022, les JMC ont fait leur retour dans une 8ème édition tenue du 21 au 28 janvier 2023, sans la compétition et ce pour la deuxième édition consécutive.

Plusieurs artistes ont été aux commandes des JMC dont Kamel Ferjani (2010), Hamdi Makhlouf (2015, 2016 ,2017), Achref Chargui (2018), Imed Alibi (2019) et Sami Ben Sayed (2021) et Dorsaf Hemdani (2023).

Tekiano avec TAP