US Monastir vs Etoile du Sahel : où regarder le match de ligue 1 du jeudi 26 septembre 2024?

Le match US Monastir vs Etoile du Sahel se joue jeudi 26 septembre 2024 pour le compte de la deuxième journée en retard de la ligue 1 Tunisienne. La rencontre se joue à partir de 18h sur la pelouse du stade Mustapha Ben Jannet à Monastir.

La rencontre match Union Sportive Monastirienne vs Etoile du Sahel sera officié par l’arbitre central Nidhal Letaief qui sera assistés par les arbitres Youssef Jami et Mohamed Trabelsi.

Vous pouvez regarder le match US Monastir vs Etoile du Sahel en direct live sur la chaine nationale tunisienne Watania 2 et Al Kass 4.

