Biodiversité en Tunisie : Lancement du Projet de Conservation Communautaire

Le lancement officiel du projet “Accélération de la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité à travers une approche de conservation communautaire en Tunisie”, organisé par le WWF Afrique du nord, en partenariat avec le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en Tunisie a été fait le 24 septembre dans le cadre d’un atelier.

Cet atelier, qui s’est tenu sur deux jours à Tunis, s’inscrit dans la dynamique internationale initiée lors de la COP15 sur la biodiversité à Montréal, visant à protéger 30 % des terres et des mers d’ici 2030.

Le projet proposé a pour ambition de placer la conservation communautaire au cœur de la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité (GBF) en Tunisie. Il se concentre sur l’implication des communautés locales, des femmes et des jeunes dans les processus de prise de décision relatif à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection des écosystèmes. Grâce à une approche inclusive, ce projet vise à renforcer la participation locale tout en contribuant aux efforts globaux de conservation de la biodiversité.

Au cours de cet atelier, les parties prenantes ont eu l’occasion de découvrir les activités proposées dans le cadre du projet et de discuter des résultats attendus. L’événement a servi également à sensibiliser les participants aux enjeux critiques de la conservation de la biodiversité en Tunisie et à promouvoir une gestion durable des aires protégées.

Parmi les résultats attendus du projet, on note l’appui pour l’actualisation et la mise en œuvre de stratégies structurantes à, savoir le Plan d’Action Stratégique pour la Biodiversité en Tunisie (2024-2030) et la Stratégie Nationale de Développement Durable des Forêts et des Parcours ( 2025-2050), l’élaboration et l’actualisation de plans de gestion pour dix aires protégées, ainsi que la création d’un réseau d’aires protégées et l’implémentation par les communautés locales de mesures efficaces de conservation, contribuant ainsi à l’objectif de protection de 30 % des terres et des mers d’ici 2030.

Communiqué